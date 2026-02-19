El congresista Elías Varas habría vulnerado el principio de neutralidad en periodo electoral debido a las expresiones que realizó durante su intervención en el Pleno extraordinario en el que se debatían las mociones de censura contra el expresidente del Congreso, José Jerí, según concluyó un informe de fiscalización del Jurado Especial Electoral (JEE) Lima Centro 1.

Durante su turno en el uso de la palabra, el parlamentario hizo referencia al expresidente Pedro Castillo, recluido en el penal Barbadillo, así como al candidato presidencial Roberto Sánchez, del partido político Juntos por el Perú.

“Desde esta tribuna envío un saludo también al presidente Pedro Castillo y saludo también al hermano Roberto Sánchez, que hace poco ha sido intervenido quirúrgicamente. Hermano Roberto, usted siga caminando, que pronto llegará a Palacio para dar la firmeza y el respeto a la democracia. Mantente firme y leal a los intereses del pueblo”, dijo el congresista.

El comentario generó incomodidad entre algunos legisladores presentes en el debate, quienes consideraron que dichos saludos estaban fuera de lugar en el contexto de la sesión.

En su informe, la coordinadora de fiscalización, Yéssica Chávez Julca, señala que lo expresado por el parlamentario “favorecía a la organización política ‘Juntos por el Perú’ y a la candidatura a la Presidencia de la República del Sr. Roberto Helbert Sánchez Palomino, así también a su candidatura al cargo de Senador de la República”, se lee en el documento.

El informe del JEE Lima Centro 1 concluye que las expresiones del congresista Elías Varas durante el Pleno extraordinario habrían vulnerado el principio de neutralidad electoral. Foto: JNE/ Referencial.

Asimismo, se precisa que “constituye un acto de respaldo implícito y explícito a la candidatura presidencial de Roberto Sánchez. Dicho comportamiento configura un supuesto de proselitismo electoral previsto en el artículo 32.1.2 del Reglamento de Neutralidad del Jurado Nacional de Elecciones, al tratarse de un acto que favorece a un candidato, y cumple la condición a) del artículo 33, pues se realizó en el marco de una actividad oficial, para el presente caso, la sesión extraordinaria sobre la moción de censura al Presidente del Congreso”.

Cabe recordar que Elías Varas no solo ejerce actualmente como congresista de la República, sino que además postula al Senado en las Elecciones Generales 2026 por Juntos por el Perú. Esta doble condición —como autoridad en funciones y candidato— es precisamente la que la normativa electoral exige mantener bajo estricta neutralidad durante el periodo electoral.

Finalmente, la fiscalizadora puso el hecho en conocimiento del pleno del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1, a fin de que actúe conforme a sus atribuciones y a la normativa vigente.