Como parte de las entregas periodísticas de Gestión para conocer todos los planes económicos de los distintos partidos, este diario conversó con Alejandro Salas, vocero del partido. De alcanzar el poder, el partido de Vizcarra tiene claro qué norma reformar para viabilidad la cartera de proyectos mineros actual.

Cabe recordar que Salas fue ministro de Cultura y de Trabajo durante el Gobierno de Pedro Castillo. En medio del intento de golpe de Estado del expresidente, el ahora jefe del plan económico de Vizcarra, fue uno de los primeros en renunciar.

Ajustes a la consulta previa

Salas explicó que, para reactivar proyectos mineros en el Perú, su partido propone realizarse ajustes a la ley actual de consulta previa.

Manifestó que, durante su paso en el Ministerio de Cultura (Mincul), observó la existencia de “tramitadores que desinformaban a la población”, lo que afectó la viabilidad de proyectos mineros como Conga.

“Cuando estuve en el Mincul vi que los representantes comunitarios son siempre los mismos; 10, 15, 20 años hablan de lo mismo. ¿Por qué no establecer que sus representantes sean escogidos por un tiempo determinado? Ese es un ajuste que podría ponerse sobre la mesa", detalló.

En ese sentido, de llegar al Gobierno, Mario Vizcarra propondría modificar esta ley para establecer que las comunidades en el área de influencia del proyecto minero tengan un proceso interno de elección y por una vigencia fija.

El otro frente a resolver es el avance de la minería ilegal e informal. En el medio, está el famoso Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), ¿extenderían su vigencia o lo eliminarían? Según Salas, Perú Primero lo desterraría, pero cree que eso no es suficiente para resolver el problema.

“El principal problema es que los principales defensores de la minería ilegal están en el Congreso de la República. Mientras que las economías ilegales tengan esos protectores políticos, será muy difícil abordar el asunto”, apuntó.

Entrevista a Alejandro Salas, vocero oficial del partido Perú Primero, para Diario Gestión. Foto: César Campos (@photo.gec).

Materia tributaria: incentivos

En su plan de gobierno hablan de “incentivos tributarios escalonados” para generar empleo formal. Respecto a cuáles serían los focos de esos potenciales beneficios, Salas remarcó que a reducir la dispersión y confusión que traen los regímenes tributarios actuales, a su criterio.

“Eso induce al error. Si hay reglas claras, debemos apuntar a un sistema unificado donde el Estado sea un facilitador, que dé oxígeno a las pequeñas empresas”, respondió.

El vocero de Perú Primero agregó, sobre las deudas tributarias en disputa, que el Estado peruano no debería condonarlas.

“Si hay reglas claras y deben pagar, no se puede perdonar. Es un mal ejemplo: pasan los años, se judicializa el asunto y luego el Tribunal Constitucional mata la deuda. Si el Estado condona, se pierden recursos para hacer obra pública. Eso debe solucionarse, las reglas están, deben respetarse”, reclamó.

Revisar plan para Petroperú y ley de megaproyectos

Gestión también le consultó a Salas cuál es la visión que tiene Perú Primero sobre el futuro de Petroperú. Respecto al plan iniciado por el gobierno de José Jerí, y que parece continuar con José Balcázar en la presidencia, el vocero del partido de Mario Vizcarra señaló lo siguiente.

“Para nosotros es una empresa estratégica y no podemos, por ese motivo, entregarla totalmente al sector privado. Si más adelante hay un problema exterior, ¿quién manejará nuestro petróleo?“, preguntó.

Salas aclaró que “la participación privada es importante” para reflotar la empresa pública, pero no cree que era pertinente dejar decisiones mayores, como la entrega de activos y compromisos que podrían durar años, a gobiernos transitorios como el de Jerí o Balcázar. Por ello, ajustarían el avance del plan para Petroperú de llegar a Palacio.

ProInversión descartó que la reorganización de Petroperú sea una privatización encubierta. (Imagen: Andina)

“De todas maneras [se revisará. Este Gobierno no debió meterse en asuntos económicos de la petrolera que durarán años. Más adelante pueden generar problemas. Tenemos claro que el problema de fondo de Petroperú es que se le ha politizado demasiado”, consideró.

Otra norma vigente que podrían revisar es la nueva ley de Asociaciones Público-Privadas (APP), que entró en vigencia recientemente luego de ser impulsada en el gobierno de Dina Boluarte.

“Un Gobierno nuevo siempre debe publicar sus lineamientos de gestión. Pero necesita unos meses para implementarlo. Si es necesario modificarla, se enviarán las propuestas a la Cámara de Diputados“, comentó.

Sumó a su idea que el objetivo final no es solo adjudicar APP, sino que los ciudadanos estén efectivamente satisfechas con estos megaproyectos de infraestructura.

Atacarían “nexo” entre Polícia y criminales para reducir inseguridad ciudadana

Consultado por cuál sería el camino que seguiría Perú Primero para reducir el golpe de la inseguridad ciudadana sobre los negocios, Salas recalcó que hay un vínculo claro entre la Policía y el crimen que buscarían cortar.

“No puede ser que una persona que denuncie extorsión y luego el policía llame al delincuente para decirle que lo han denunciado. Si no atacamos eso, nada se solucionará. Ese nexo hace mucho daño al país”, sostuvo.

Para hacerle frente, Salas propuso extender la duración de la preparación de los policías antes de iniciar funciones, como parte de una reforma profunda. Por otro lado, una inversión mayor en recursos para inteligencia.