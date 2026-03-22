Respecto a Petroperú, según Salas, en un gobierno de Mario Vizcarra se revisaría el avance del plan de reestructuración iniciado por el gobierno de Jerí. (Foto: Elaboración: Kelly Villanueva/Gestión).
Respecto a Petroperú, según Salas, en un gobierno de Mario Vizcarra se revisaría el avance del plan de reestructuración iniciado por el gobierno de Jerí. (Foto: Elaboración: Kelly Villanueva/Gestión).
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Alessandro Azurín
mailAlessandro Azurín

Impedido de postular, Martín Vizcarra encargó a su hermano, Mario, encabezar la apuesta de Perú Primero para pugnar por el sillón presidencial de Perú este 2026. ¿Qué hay detrás de su plan económico?

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