El Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 evaluará los descargos de los candidatos tras detectar presuntas inconsistencias en sus hojas de vida. Foto: Andina.
Redacción Gestión
El informó este viernes que los candidatos presidenciales y habrían consignado información inexacta en sus hojas de vida presentadas ante el sistema electoral.

Según los informes de fiscalización, ambos postulantes omitieron declarar participaciones empresariales que figuran inscritas en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos ().

En el caso de Alfonso López Chau, candidato por Ahora Nación, el JEE indicó que declaró no contar con acciones ni participaciones en empresas. No obstante, la revisión registral muestra que figura como socio fundador de Centro Médico Gestión & Salud S.A.C., donde suscribió 100 acciones, de acuerdo con la partida electrónica correspondiente en la Zona Registral N° IX – Sede Lima.

“El candidato no declaró ser socio fundador de la persona jurídica (…) apreciándose en el asiento de constitución que suscribió 100 acciones. Por tanto, habría información falsa declarada, señala el documento de fiscalización.

Mario Vizcarra y Alfonso López Chau deberán presentar sus descargos ante el JEE de Lima Centro 1 por presuntas inconsistencias en sus declaraciones juradas. Foto: Cesar Bueno / @photo.gec)

En cuanto a Mario Vizcarra Cornejo, postulante de Perú Primero, el informe advierte que no consignó su condición de socio en la empresa C y M Vizcarra S.A.C., pese a que en los registros de la Sunarp aparece con acciones inscritas en la Zona Registral N° XIII – Sede Tacna, Oficina Registral de Moquegua.

El reporte precisa que el candidato adquirió inicialmente 500 acciones y que posteriormente figura con 300 acciones registradas, lo que —según el JEE— debió ser declarado en su hoja de vida.

El organismo electoral indicó que, de confirmarse la infracción, ambos casos podrían derivar en sanciones económicas y en la evaluación de eventuales responsabilidades penales. Asimismo, se otorgará a las organizaciones políticas el plazo correspondiente para presentar sus descargos conforme al procedimiento establecido.

