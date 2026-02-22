Resolución N.° 01408-2026-JEE-LIC1/JNE dispone modificar el Rubro VIII de la declaración jurada presentada por Fuerza Popular. Foto: Andina.
Resolución N.° 01408-2026-JEE-LIC1/JNE dispone modificar el Rubro VIII de la declaración jurada presentada por Fuerza Popular. Foto: Andina.
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 declaró fundada la solicitud de anotación marginal en la Declaración Jurada de Hoja de Vida (DJHV) de

Mediante la Resolución N.° 01408-2026-JEE-LIC1/JNE, emitida el 19 de febrero de 2026, el colegiado electoral dispuso incorporar información en el Rubro VIII: “Declaración jurada de ingresos de bienes y rentas, bienes muebles del declarante y sociedad de gananciales”, tras el pedido formulado por el personero legal titular de la agrupación, Edwin Lévano Gamarra, informó El Comercio.

De acuerdo con la documentación revisada —que incluye la DJHV presentada el 18 de diciembre de 2025 y los informes de fiscalización correspondientes— la anotación precisa que en el año declarado 2024 la candidata registró una remuneración bruta anual en el sector privado ascendente a S/ 271,853,45.

LEA TAMBIÉN: Ningún congresista de Fuerza Popular postulará a la presidencia si censuran a Jerí,

Asimismo, se consigna la percepción de rentas de tercera categoría por S/ 45,597 correspondientes al ejercicio fiscal 2024. En otros rubros como renta bruta por ejercicio individual u otros ingresos anuales, no se reportan montos.

Resolución N.° 01408-2026-JEE-LIC1/JNE dispone modificar el Rubro VIII de la declaración jurada presentada por Fuerza Popular. (Foto: Andina)
Resolución N.° 01408-2026-JEE-LIC1/JNE dispone modificar el Rubro VIII de la declaración jurada presentada por Fuerza Popular. (Foto: Andina)

Procedimiento y notificación

La resolución autoriza al especialista en Tecnologías de la Información del JEE Lima Centro 1 a efectuar la anotación marginal en el Formato Único de DJHV, conforme a lo dispuesto por el órgano electoral.

LEA TAMBIÉN: Keiko Fujimori acusó a Rafael López Aliaga de ser “tonto útil de los caviares”

, en concordancia con el Reglamento de Declaración Jurada de Hoja de Vida y las normas de notificación mediante casilla electrónica del Jurado Nacional de Elecciones.

Finalmente, se ordenó la publicación de la resolución tanto en el panel del Jurado Electoral Especial como en el portal institucional del JNE.

TE PUEDE INTERESAR

Renovación Popular, APP y Fuerza Popular cruzan acusaciones tras triunfo de Balcázar
Fuerza Popular: así es su propuesta para destrabar US$ 64,000 millones en proyectos mineros
Caso Alas Peruanas: Fuerza Popular pidió al PJ revocar resolución que ordena su incorporación como persona jurídica

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.