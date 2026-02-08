El expresidente reclamó en sus redes sociales por no poder ver a sus dos hijas al mismo tiempo durante su día de visitas. Foto: GEC / Julio Reaño
Indicó que no le permitieron ver a sus dos hijas al mismo tiempo cuando fueron a verlo.

Según contó en su cuenta oficial de X (antes Twitter), al mediodía de este domingo 8 de febrero, sus dos hijas acudieron al penal. Sin embargo, al momento de la entrada no dejaron que pudieran ingresar en simultáneo y le dieron a escoger entre una de ellas, pero Vizcarra se negó a hacerlo.

“Al mediodía, llegaron en mi día de visita semanal mis dos hijas; pero me dijeron en la puerta que solo podía entrar una, que escoja; como padre decidí que no entre ninguna, no podía escoger. La verdad, me duele mucho todo esto. Pero no me van a doblegar”, expresó.

Por otro lado, el exmandatario denunció que desde temprano los agentes de Barbadillo realizaron una requisa en su habitación, en la que terminaron golpeando el colchón de su cama y revisando en los muebles de su celda.

“Hoy muy temprano, en Barbadillo, hicieron una requisa en mi habitación, revisaron a detalle todos los cajones y compartimentos, incluso golpearon el colchón; como es obvio, no encontraron nada irregular", expresó.

