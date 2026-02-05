El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó que el expresidente Martín Vizcarra fue dado de alta médica este 5 de febrero y trasladado nuevamente al penal Barbadillo, donde cumple condena.

A través de un comunicado, la entidad precisó que el exjefe de Estado fue intervenido quirúrgicamente en la especialidad de urología en una clínica del distrito de Jesús María y que permanecía hospitalizado desde el 20 de enero.

“El interno Martín Vizcarra Cornejo fue dado de alta hoy y trasladado de inmediato al establecimiento penitenciario Barbadillo”, indicó el INPE en su pronunciamiento.

El expresidente Martín Vizcarra se encuentra cumpliendo una condena de cárcel en el penal Barbadillo. (Foto: Hugo Pérez / @photo.gec)

La institución añadió que Vizcarra retorna al centro penitenciario con una situación médica estable y que se continuará con el monitoreo de su estado de salud en coordinación con el área médica del penal.

Martín Vizcarra cumple una condena de 14 años de prisión por el delito de cohecho pasivo propio, tras ser hallado culpable de recibir más de 2,3 millones de soles por la concesión de obras públicas cuando se desempeñó como gobernador regional de Moquegua entre 2011 y 2014.