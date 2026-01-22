El expresidente Martín Vizcarra, quien cumple una condena de 14 años de prisión por el delito de cohecho en los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, informó que perdió el riñón izquierdo luego de ser sometido a una intervención quirúrgica por un cólico renal producto de una obstrucción.

El exmandatario denunció que los primeros dolores comenzaron el pasado 3 de enero, pero que fue operado recién 18 días después.

Vizcarra, recluido en el penal de Barbadillo, fue trasladado el último 21 de enero a la clínica privada Repromedic, en el distrito de Jesús María, donde fue intervenido al mediodía en una cirugía que duró aproximadamente una hora.

De acuerdo con el comunicado oficial del centro de salud, durante el procedimiento se extrajeron dos cálculos en el uréter y uno en el riñón derecho. Además, se detectó una estenosis ureteral severa que había provocado una hidronefrosis avanzada.

Según el parte médico, la obstrucción más grave se encontraba en el uréter izquierdo, lo que obligó a realizar exámenes adicionales para evaluar el daño y planificar una nueva cirugía correctiva en el corto plazo, ante el riesgo de un mayor deterioro de la función renal.

El exjefe de Estado cuestionó también las condiciones de su internamiento. A través de un mensaje en sus redes sociales, denunció que permanece “enmarrocado” a la cama de la clínica, situación que -según sostuvo- dificulta su tratamiento y recuperación.

“Hoy me tienen enmarrocado, dificultando mi tratamiento. Es el gobierno de Jerí, el pacto mafioso que quiere destruirme; no me van a doblegar”, manifestó.

El día de la operación, Martín Vizcarra fue trasladado desde el penal hasta la clínica en silla de ruedas y vestido con indumentaria hospitalaria, según imágenes difundidas por la prensa. En menos de un mes, acudió en cuatro ocasiones a dicho centro de salud. Un día antes de la cirugía, también asistió al Hospital de Vitarte para una cita de urología.

Vizcarra fue condenado por el Poder Judicial a 14 años de prisión por haber recibido sobornos cuando se desempeñó como gobernador regional de Moquegua, en el marco de los proyectos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua. Actualmente cumple su sentencia mientras afronta otros procesos judiciales.