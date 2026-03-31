Un total de 971 docentes nombrados de institutos y escuelas de Educación Superior Pedagógica serán ubicados en sus categorías dentro de la Carrera Pública Docente y recibirán un incremento en sus remuneraciones entre S/ 1,687.40 y S/ 3,374.80.

Actualmente, los docentes nombrados se encuentran ubicados en la primera categoría, con una remuneración de S/ 5,399.68. Sin embargo, con la implementación de la categorización, un grupo importante pasará a la segunda y tercera categoría, lo que implicará incrementos salariales significativos.

Con la categorización, 455 docentes pasarán a la segunda categoría con una remuneración de S/ 7,087.08, mientras que 516 docentes serán ubicados en la tercera categoría con una remuneración de S/ 8,744.48.

Este incremento será posible después de la aprobación del Decreto Supremo N° 047-2026-EF, una decisión política del presidente de la república, José María Balcázar, para hacer justicia a los maestros.

La norma, publicada hoy, autoriza una transferencia de S/31′904,572 a favor de los Gobiernos regionales para financiar el costo diferencial de la categorización de docentes de institutos y escuelas de Educación Superior Pedagógica en las categorías 2 y 3.

¿Qué dijo la ministra de Educación?

La ministra de Educación, María Esther Cuadros, señaló que la transferencia de recursos fue gestionada por el Ministerio de Educación como parte de su política de revalorización de la labor del magisterio y de reconocimiento de la meritocracia.

“El proceso de categorización de docentes de los institutos y escuelas de Educación Superior Pedagógica representa un paso importante para reconocer su trayectoria profesional y mejorar sus condiciones remunerativas, en el marco de la Ley N° 30512 y sus modificatorias”, indicó la ministra.

La iniciativa incorpora a los docentes en nuevas categorías dentro de la Carrera Pública Docente, lo que se traduce en el acceso a una remuneración íntegra mensual superior (RIMS) acorde a su trayectoria profesional.

Aumento tendrá vigencia inmediata

“El aumento a los docentes que se dedican a formar nuevos maestros es un reconocimiento a su sacrificio, tiempo y dedicación a la enseñanza. Su piso salarial (sueldo base) se ha incrementado a S/ 5,400 aproximadamente y los salarios van hasta los S/ 8,700 aproximadamente , ya que son tres niveles los que transitan”, explicó la ministra.