El empleo peruano registra su mayor expectativa de confianza desde que se tiene registro. (Foto: Andina)
El empleo peruano registra su mayor expectativa de confianza desde que se tiene registro. (Foto: Andina)
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Camila Vera
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Aunque las perspectivas sobre las condiciones macroeconómicas registraron un ligero ajuste a la baja, el mercado laboral de Perú respira su aire más optimista en poco más de ocho años, según la Encuesta Mensual de Expectativas Macroeconómicas del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) correspondiente a agosto.

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