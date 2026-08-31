La Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP) indicó que sus empresas asociadas destinarán S/108 millones para apoyar los esfuerzos del Gobierno frente al Fenómeno de El Niño (FEN). El objetivo es proteger la vida, el empleo y el bienestar de los peruanos, las zonas productivas y el desarrollo de las regiones.

Así lo afirmó Gabriel Amaro, presidente del gremio, durante el 4º Cóctel de Reencuentro de la Agricultura Peruana.

Trabajo en equipo

Amaro destacó que la agricultura peruana es hoy una de las grandes despensas del mundo y que sus productos llegan a más de 150 países gracias al trabajo de una amplia cadena integrada por productores, trabajadores, empresas, proveedores, operadores logísticos y puertos.

“Tenemos un enorme potencial por delante, pero debemos comprender que el mundo ha cambiado. Los mercados son más exigentes, la tecnología avanza rápidamente y otros países también están trabajando para ampliar su oferta. Si queremos conquistar nuevos mercados y consolidar al Perú entre los principales proveedores de alimentos del mundo, ya no basta con ser competitivos: tenemos que ser ultracompetitivos y con esto se abre además una tremenda oportunidad para la pequeña agricultura”, afirmó.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, resaltó la importancia de fortalecer el trabajo conjunto entre el Estado y el sector privado para impulsar el desarrollo de la agricultura peruana y hacer frente a los desafíos que atraviesa el país, especialmente ante el Fenómeno de El Niño.

“El sector privado tiene un rol fundamental en esta etapa. Desde el primer día estamos trabajando para preparar al país y reducir los riesgos frente al FEN y necesitamos sumar todas las capacidades disponibles. El trabajo con los empresarios y productores nos permitirá ampliar las intervenciones, llegar a más puntos críticos y estar mejor preparados para proteger a la población, la infraestructura y las zonas productivas”, sostuvo.

A su turno, el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, señaló que el sector agrario representa el 16.4% de las exportaciones peruanas y planteó como uno de los principales desafíos incorporar a los 2.2 millones de unidades productivas agrarias del país a las cadenas de valor.

Asimismo, destacó la necesidad de continuar profundizando los tratados de libre comercio y abriendo nuevos mercados para los productos peruanos.

Áncash: El Niño deja serios daños en agricultura y viviendas. (Foto: difusión)

Agrofest en el calendario

Durante la jornada también se presentó Agrofest Ica 2027, que llevará el evento emblemático de la agricultura peruana a una de las principales regiones productivas del país.

En suma, el encuentro contó con la participación de los ministros de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli Ruiz; de Energía y Minas, Guillermo Shinno Huamaní; y de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia Espinoza, así como de autoridades, diputados, senadores, representantes políticos, embajadores, gremios empresariales, productores y proveedores vinculados a la agricultura nacional.