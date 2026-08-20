Las agroexportaciones peruanas enviaron 63.678 toneladas a Países Bajos en setiembre de 2025, según cifras del Idexcam. (Foto: composición de ChatGPT)
Las agroexportaciones peruanas enviaron 63.678 toneladas a Países Bajos en setiembre de 2025, según cifras del Idexcam. (Foto: composición de ChatGPT)
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Camila Vera
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Si bien el campo de Perú está listo para exportar, una huelga al otro lado del mundo podría decidir cuándo llegan los productos a su destino. Países Bajos se prepara para dos paralizaciones que amenazan con tensionar la cadena logística de los envíos agrícolas: el 4 de septiembre, los puertos de Róterdam, Ámsterdam y Zeeland tendrán cerca de ocho horas de pausa; y el 9 será el turno del transporte ferroviario, que quedará detenido durante 24 horas.

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