Industria de Granos del Perú, dedicada a la producción, maquila y comercialización de alimentos naturales, cereales andinos y derivados del cacao, proyecta concretar en los próximos meses sus primeros envíos de lúcuma en polvo a Países Bajos.

“El año pasado también exportamos lúcuma en polvo a Italia y nibs de cacao a China y Corea del Sur. Para este 2026 proyectamos fortalecer nuestra presencia en los mercados internacionales, ampliar nuestra oferta y consolidar nuevos destinos”, señaló el gerente general de la compañía, Henry Tristán Chanca, a la Asociación de Exportadores (ADEX).

El representante sostuvo que actualmente trabaja en incrementar el volumen en la fabricación de grajeados y, a futuro, proyecta incorporar paneles solares con generadores eólicos como fuente de energía.

Portafolio y producción

La compañía elabora chocolates bitter al 70% de cacao con trozos de frutos deshidratados (arándanos, aguaymanto, entre otros) . Asimismo, versiones que incluyen granos andinos (quinua, kiwicha, cañihua y ajonjolí), además, de grajeados de aguaymanto con chocolate bitter, lúcuma en polvo y snacks de yacón.

Tristán indicó que su representada busca diversificar su portafolio, enfocando sus esfuerzos en desarrollar alimentos gluten free, entre ellos, harina de plátano y harina de arroz, en respuesta a la creciente demanda por bienes saludables y funcionales.

Actualmente, Industria de Granos del Perú cuenta con 15 hectáreas ubicadas en Tingo María (Huánuco) destinadas al cultivo de cacao convencional. Con el objetivo de complementar el abastecimiento de insumos requeridos en su proceso productivo, mantiene alianzas estratégicas con asociaciones y cooperativas agrícolas de Ayacucho, Junín, Puno, San Martín y Ucayali.

De igual forma, dispone de una planta de procesamiento en Lima con capacidad instalada para 30 toneladas de nibs de cacao, cuatro toneladas de chocolates, 24 toneladas de harina y 12 toneladas de hojuelas, según la línea de producción.

