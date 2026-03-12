Industria de Granos del Perú exportó, el año pasado, lúcuma en polvo a Italia y nibs de cacao a China y Corea del Sur. (Foto: ADEX)
Industria de Granos del Perú exportó, el año pasado, lúcuma en polvo a Italia y nibs de cacao a China y Corea del Sur. (Foto: ADEX)
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

, proyecta concretar en los próximos meses sus primeros envíos de lúcuma en polvo a Países Bajos.

“El año pasado también exportamos lúcuma en polvo a Italia y nibs de cacao a China y Corea del Sur. Para este 2026 proyectamos fortalecer nuestra presencia en los mercados internacionales, ampliar nuestra oferta y consolidar nuevos destinos”, señaló el gerente general de la compañía, Henry Tristán Chanca, a la .

El representante sostuvo que actualmente trabaja en incrementar el volumen en la fabricación de grajeados y, a futuro, proyecta incorporar paneles solares con generadores eólicos como fuente de energía.

Gerente general de Industria de Granos del Perú, Henry Tristán Chanca. (Foto: Agraria)
Gerente general de Industria de Granos del Perú, Henry Tristán Chanca. (Foto: Agraria)
LEA TAMBIÉN: Puerto del Callao registra cifra récord en descarga de granos en el Muelle Norte

Portafolio y producción

La compañía elabora chocolates bitter al 70% de cacao con trozos de frutos deshidratados (arándanos, aguaymanto, entre otros). Asimismo, versiones que incluyen granos andinos (quinua, kiwicha, cañihua y ajonjolí), además, de grajeados de aguaymanto con chocolate bitter, lúcuma en polvo y snacks de yacón.

Tristán indicó que su representada busca diversificar su portafolio, enfocando sus esfuerzos en desarrollar alimentos gluten free, entre ellos, harina de plátano y harina de arroz, en respuesta a la creciente demanda por bienes saludables y funcionales.

Actualmente, Industria de Granos del Perú cuenta con 15 hectáreas ubicadas en Tingo María (Huánuco) destinadas al cultivo de cacao convencional. Con el objetivo de complementar el abastecimiento de insumos requeridos en su proceso productivo, mantiene alianzas estratégicas con asociaciones y cooperativas agrícolas de Ayacucho, Junín, Puno, San Martín y Ucayali.

De igual forma, dispone de una planta de procesamiento en Lima con capacidad instalada para 30 toneladas de nibs de cacao, cuatro toneladas de chocolates, 24 toneladas de harina y 12 toneladas de hojuelas, según la línea de producción.

LEA TAMBIÉN: Industria de Granos del Perú ampliará planta con foco en exportación

TE PUEDE INTERESAR

Supermercados Peruanos de Intercorp podría ingresar al rubro de cereales, dominado por Alicorp y Nestlé
Cereales Ángel: la “receta” de Alicorp para duplicar el negocio en cinco años
Precios internacionales de cereales suben por las tensiones geopolíticas

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.