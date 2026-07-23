“Lindt ha prometido al público que trabaja para erradicar esta práctica abusiva de su cadena de suministro y avanzar hacia un abastecimiento de cacao responsable y sostenible”, señala la demanda presentada ante un tribunal del Distrito de Columbia por International Rights Advocates.

“Pero, en realidad, Lindt sigue beneficiándose del trabajo infantil mientras hace poco para impedirlo”, sostiene el estudio jurídico con sede en Washington, argumentando que los consumidores están siendo inducidos a error.

International Rights Advocates centra parte de sus acusaciones en el uso de certificaciones impresas en los envases de chocolate, que, según la demanda, presentan falsamente a Lindt como un “actor comprometido con la lucha contra el trabajo infantil”.

Una tienda de Lindt & Spruengli AG en Nueva York, EE.UU., el lunes 4 de agosto de 2025.

Lindt rechazó las acusaciones en un comunicado enviado por correo electrónico, calificándolas de “equivocadas”, y señaló que se trata de denuncias impulsadas “por la misma organización contra muchas otras empresas chocolateras”.

La compañía, con sede en Kilchberg, Suiza, añadió que cuenta con “protocolos para sus proveedores y que investiga de forma sistemática los presuntos casos de trabajo infantil en su cadena de suministro”.

En 2025, Lindt presentó su plan de sostenibilidad para 2030 y, en junio, anunció que todo el cacao que utilice en el futuro contará con la certificación Rainforest Alliance Certified. Ese sistema de certificación incluye directrices para prevenir y mitigar el trabajo infantil.

En Suiza, organizaciones de la sociedad civil reunieron el año pasado las firmas necesarias para reactivar un referéndum que busca que las empresas multinacionales sean responsables por violaciones a los derechos humanos y daños ambientales cometidos en el extranjero.