En 2025, Lindt presentó su plan de sostenibilidad para 2030 y, en junio, anunció que todo el cacao que utilice en el futuro contará con la certificación Rainforest Alliance Certified.
En 2025, Lindt presentó su plan de sostenibilidad para 2030 y, en junio, anunció que todo el cacao que utilice en el futuro contará con la certificación Rainforest Alliance Certified.
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Agencia Bloomberg
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Lindt & Spruengli AG fue demandada en Estados Unidos por un estudio jurídico especializado en derechos humanos, que acusa al fabricante suizo de chocolate de promocionar de manera engañosa sus esfuerzos para combatir el trabajo infantil en Ghana y Costa de Marfil, países de donde obtiene el cacao.

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