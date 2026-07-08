El cacao celebra hoy su Día Mundial a unos precios que evolucionan en las últimas semanas al alza y que a día de hoy se sitúan de media por encima de los 5,600 dólares por tonelada en los mercados de futuros por la incertidumbre sobre las próximas cosechas.

En España, este 2026 el cacao inició en torno a los 6,000 dólares/tonelada y cerró el mes de enero a unos 4,100 dólares/t, tras una evolución a la baja; sin embargo a mediados de mayo repuntó hasta un máximo cercano a los 4,700 dólares/t, para luego descender y volver de nuevo a escalar desde primeros de junio.

En la sesión de ayer, la cotización se ha situado en torno a los 5,630 dólares/t, aún lejos del precio récord que llegó a alcanzar en abril de 2024, cuando se disparó a niveles históricos, por encima de los 12,000 dólares/t, dejando atrás muchos años en los que se mantuvo en niveles bajos.

Plantaciones inundadas e interrupción del transporte

Según el portal de mercados Trading Economics, el mercado del cacao está condicionado por una menor expectativa de volúmenes en Costa de Marfil, el primer productor mundial de cacao, para la actual temporada 2026/27 a causa de las fuertes lluvias, que han inundado plantaciones e interrumpido la recogida y el transporte.

El cacao celebra hoy su Día Mundial a unos precios que evolucionan en las últimas semanas al alza y que a día de hoy se sitúan de media por encima de los 5,600 dólares por tonelada. Foto: Pexels.

En dicho país, varias regiones productoras corroboraron que hay menos frutos de lo esperado para la época del año, mientras que el desarrollo inicial y de mitad de la cosecha principal está por debajo de las temporadas anteriores.

Trading Economics ha explicado que algunos analistas pronostican una producción de entre 1.7 y 1.8 millones de toneladas, por debajo de los 2.2 millones de la campaña 2025/26.

«El exceso de humedad también puede favorecer enfermedades fúngicas y plagas durante las etapas críticas de formación y maduración de la vaina del cacao», sostuvo el portal.

Ghana, segundo mayor productor, afectado por las lluvias

Respecto a Ghana, el segundo mayor productor, Trading Economics ha indicado que también se ha visto afectado por las fuertes lluvias.

Tanto en Ghana como en Costa de Marfil están además atentos a que el fenómeno de El Niño se fortalezca en la segunda mitad del año e intensifique el denominado Harmattan, un viento cálido y seco de África Occidental que reduce la humedad del suelo y causa estrés hídrico en las plantas, según Trading Economics.

De otro lado, la firma de análisis de mercados agroalimentarios Areté ha manifestado que, desde comienzos de junio, la manteca y la pasta de cacao en el mercado físico de la Unión Europea (UE) marcaron aumentos del 29 % y del 30 %, respectivamente, y han vuelto a cotizar con prima frente al cacao en polvo, el cual se mantuvo estable.

Día Mundial del Cacao: precios se sitúan por encima de los 5.600 dólares por tonelada en España. Foto: Pexels

Además, Areté señaló que existe incertidumbre sobre la fase final de la cosecha intermedia pero, al igual que las próximas cosechas 2026/27 debido a las persistentes precipitaciones, el contexto macroeconómico y el fenómeno meteorológico de El Niño, que alimentan la volatilidad en el mercado.

A estos problemas se ha sumado el riesgo derivado del escaso mantenimiento de las plantaciones en ambos países y el menor uso de fertilizantes por su alto coste derivado del conflicto en Oriente Medio.

Tras el reciente acuerdo entre los dos principales países productores para armonizar sus políticas de precios de producción, el Consejo del Cacao y Café (CCC) de Costa de Marfil empezó a ralentizar las ventas a comienzos de junio, después de vender cerca de un millón de toneladas de la próxima cosecha.

Una materia prima estratégica para el dulce español

El secretario general de la patronal Produlce, Rubén Moreno, ha calificado al cacao como «materia prima estratégica para la industria española del dulce».

Según sus datos, la categoría de cacao y chocolate concentró el 26.4 % del valor de la producción sectorial, con una facturación superior a los 2,146 millones de euros, y se convirtió también en la primera categoría exportadora, con cerca de 858 millones en ventas al exterior.

Respecto a que haya superado de nuevo la cotización de los 5,600 dólares/t, ha reconocido que, aunque «aún está lejos de los máximos alcanzados previamente», el mercado sigue siendo «extraordinariamente volátil» y, cuando suben los precios, «se genera una fuerte presión sobre los costes» del sector.

Moreno ha reconocido que la industria del dulce lleva años realizando «un importante esfuerzo de planificación y gestión para afrontar estas oscilaciones de precios», y ha recordado que el impacto de las cotizaciones no es inmediato ni homogéneo, ya que depende de la disponibilidad y rotación de las existencias de cada compañía.

Elaborado con información de EFE.