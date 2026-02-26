La cooperativa agraria de productores de cacao orgánico (Acopagro) concretó la colocación en el mercado europeo de 3,000 toneladas de este producto en grano; según lo indicó su gerente general, Gonzalo Ríos.

El ejecutivo manifestó que, a pesar de la caída de precio del producto (de US$ 12,000 a US$ 3,000 por tonelada), el cacao sigue teniendo alta demanda entre los chocolateros porque es orgánico, con el sello de comercio justo y por su calidad y aroma. Además, incidió en que dicha contracción se anticipaba, pues desde hace 50 años, el producto se movió entre US$ 2 y US$ 3 el kilo y el incremento registrado (hasta los US$ 12 por kilo) se explica por la escasez en Costa de Marfil y Ghana, principales países productores de cacao a nivel global.

“Estos países están recuperando su producción de cacao y es posible que este y en los próximos años haya superávit de este producto, es por ello, que debemos orientar a diferenciarnos con el tema orgánico, con calidad y aroma. Asimismo, ahora que está en su precio normal, debemos trabajar fuertemente el tema de control de plagas y la fertilización, para mejorar nuestra productividad”, sostuvo Ríos a Agraria.

Actualmente, en Acopagro se obtiene en promedio 900 kilos por hectárea (ha) de cacao orgánico al año; sin embargo, la cooperativa espera este año superar los 1,000 kilogramos por ha. “Esto se logra, gracias a la cooperación internacional y la inversión de los premios del comercio justo”, agregó.

Acopagro participó en las ferias BIOFACH (Alemania) y CHOCCOA (Holanda). (Foto: Agraria)

Control de insumos

Ríos hizo un llamado al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) y al Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) para trabajar el control de insumos no permitidos, que contaminan los cultivos y dañan el medio ambiente.

“En los próximos años, el cacao convencional o tradicional, tendrá muchos problemas de ingresar a los mercados de Europa, ya que cada año los consumidores son más estrictos en el tema de químicos. Por otro lado, el próximo año entra en vigor el Reglamento de Deforestación de la UE, para limitar el ingreso del cacao y otros productos, provenientes de zonas deforestadas”, refirió.