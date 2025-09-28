El stand institucional del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) en la Feria Expoalimentaria 2025 generó compromisos de venta por S/14.9 millones de parte de diversos países, en beneficio de los productores nacionales participantes.

Así lo informó el Midagri, que refirió que, en total, 43 organizaciones de productores formaron parte del stand de dicho ministerio en el referido evento ferial internacional.

Las organizaciones de productores exhibieron sus productos y novedades ante compradores nacionales e internacionales, del 24 al 26 de septiembre en el Centro de Exposiciones del Jockey Plaza.

Los productos más demandados

Las intenciones de compra se centraron en productos originarios de la costa, sierra y selva del país, destacando el rol protagónico de la Agricultura Familiar. Entre los productos con mayor demanda figuraron la palta, mango, quinua, cacao, piña, orégano, maracuyá, leguminosas, harinas y aceites esenciales de frutos amazónicos y altoandinos.

Los compromisos comerciales y las proyecciones de negocio estuvieron dirigidos principalmente a mercados de Estados Unidos, Francia, Brasil, Uruguay, Italia, Chile, México y varios países asiáticos.

Asimismo, empresas exportadoras peruanas con operaciones en estos destinos mostraron interés en ampliar sus negociaciones con los productores locales.

Oportunidad de negocios

Durante la clausura de la Expoalmentaria, compradores, productores y organizaciones manifestaron un alto nivel de satisfacción por los resultados obtenidos, resaltando la calidad de los productos y las oportunidades generadas, refirió el Midagri.

Además, indicó, subrayaron la importancia de estas plataformas para seguir impulsando oportunidades comerciales para los pequeños y medianos productores del país.

El Midagri destacó que fue coorganizador de la 18.ª edición de la Expoalimentaria 2025, junto con la Asociación de Exportadores (ADEX), con el objetivo de fortalecer la presencia del sector agropecuario en el ámbito comercial.

Considerada la feria de alimentos y bebidas más importante de América Latina, Expoalimentaria se ha consolidado como una plataforma clave de negocios y un punto de encuentro estratégico para los principales actores del mercado de distribución, retail, horeca y canales especializados, tanto a nivel nacional como internacional, destacó el sector.