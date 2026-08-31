Del exceso de lluvia a la falta de agua: así cambia el impacto del FEN sobre el agro de Perú. (Foto: imagen generada por ChatGPT)
Del exceso de lluvia a la falta de agua: así cambia el impacto del FEN sobre el agro de Perú. (Foto: imagen generada por ChatGPT)
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Camila Vera
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En su último reporte técnico, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) analizó el desempeño de las agroexportaciones de Perú durante la primera mitad de 2026. Aunque el sector creció un 3.5% en comparación con el mismo periodo del año anterior, se observa una reciente desaceleración debido a factores climáticos y variaciones de precios internacionales, y el riesgo podría continuar en el calendario.

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