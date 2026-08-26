Planasa Perú (filial de la española Planasa), dedicada principalmente a la innovación vegetal y mejora genética, apuesta por la comercialización de tres nuevas variedades de arándanos para la campaña 2026-2027. La compañía apunta a fortalecer en Perú un programa varietal basado en la innovación genética y el soporte técnico como elementos diferenciadores.
Así, la compañía colocará especial énfasis en el impulso a las variedades Blue Manila, Blue Madeira y Blue Maldiva, enfocándose en programas de arándanos que se gestionan sobre tres pilares: una genética diferencial, la libertad comercial para sus clientes agroexportadores y un acompañamiento técnico durante el ciclo del cultivo.
En el caso de Blue Manila, se trata de una variedad que sigue confirmando su adaptación a las principales zonas productoras del país. Su precocidad permite acceder a las primeras ventanas comerciales de la temporada con fruta de calibre, sabor y calidad adecuados, reportó Redagrícola.
De hecho, los primeros programas iniciados durante el mes de mayo están mostrando un comportamiento positivo, con una producción consistente y un elevado potencial exportador. Junto con Blue Manila, los arándanos de Blue Madeira y Blue Maldiva también son dos variedades que destacan por combinar productividad, calidad de fruta y un comportamiento sólido en los mercados internacionales.
En lo que corresponde a Blue Madeira, su capacidad de viaje está permitiendo obtener excelentes resultados tras largos trayectos de exportación, manteniendo la calidad y la experiencia de consumo hasta destino.
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El desafío del fenómeno El Niño
Planasa Perú refiere que la campaña peruana de arándano comienza en un contexto que vuelve a poner en relieve la importancia de la planificación y la elección varietal. El fenómeno El Niño (FEN) ha iniciado alteraciones en el comportamiento de algunas variedades de arándanos, efecto que impactará en la curva de producción de la campaña 2026-2027.
Bajo este escenario, la genética y el soporte técnico adquieren un papel cada vez más estratégico, considerando que el objetivo ya no solo es obtener mayores rendimientos, sino desarrollar variedades capaces de responder a las nuevas condiciones climáticas, ofrecer una experiencia de consumo diferencial en los mercados internacionales y constante soporte a los clientes.
En el Perú, agroexportadoras como Pampa Baja, Agrícola Cayaltí, entre otras utilizan la genética de Planasa.