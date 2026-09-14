Cerca de la mitad de empresarios industriales prevé invertir y contratar nuevos trabajadores en los próximos tres meses, reportó la Sociedad Nacional de Industrias (SNI). (Foto: USI)
Cerca de la mitad de empresarios industriales prevé invertir y contratar nuevos trabajadores en los próximos tres meses, reportó la Sociedad Nacional de Industrias (SNI). (Foto: USI)
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Guadalupe Gamboa
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La industria peruana mantiene una perspectiva favorable. Un 54% de los empresarios afirmó que tiene previsto realizar inversiones en los próximos tres meses, según la Encuesta de Opinión Industrial (EOI) de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).

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