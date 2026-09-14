Con estas nuevas perspectivas se observa una mejora respecto a los meses previos. En el primer trimestre, por ejemplo, más de la mitad de encuestados mostraron cautela para invertir, pues solo un 43% planeaba hacerlo en medio del periodo electoral.

Asimismo, al inicio del año casi 7 de cada 10 empresas industriales no planeaba contratar nuevos trabajadores, pero ahora el 47% de los empresarios industriales prevé la contratación de personal adicional en los próximos tres meses.

Este mayor interés por invertir y contratar se da en un contexto de mejores expectativas sobre la economía, el sector y la compañía.

De acuerdo con la EOI de agosto, el 55% de industriales tiene una expectativa positiva sobre la situación económica del país para los próximos tres meses y el 38% responde que prevé un desempeño igual al actual.

En similar medida, un 55% de las empresas manufactureras espera que la situación de su negocio mejore en los siguientes meses y un tercio considera que se mantendrá sin cambios.

Al ser consultados por su sector, la mitad de los encuestados espera una mejora durante los próximos tres meses y tres de cada diez empresas prevén que la situación continúe igual.

¿Qué limita a la industria?

Pese a las perspectivas favorables, los empresarios identifican una serie de factores que todavía dificultan el incremento de la productividad. El principal, para un 37% de industriales, es la falta de personal con las competencias técnicas requeridas.

Esto no solo se concentra en el sector industrial. Ya Gestión informó que el 41% de líderes de recursos humanos respondió que la dificultad para encontrar personal calificado era una fuente importante de incertidumbre para la contratación, según informe de Vinatea & Toyama.

A su vez, cerca de tres de cada diez empresarios manufactureros indican complicaciones por el elevado número de feriados, y también por la creciente incidencia de la inseguridad ciudadana.

En tanto, se mencionan otros problemas como la sobrerregulación, el exceso de trámites o cargas administrativas, así como las deficiencias en infraestructura, transporte o logística.

Proponen medidas

Ante estos problemas, los empresarios del rubro industrial plantean una lista de medidas que permitirían incrementar la productividad en las empresas en aspectos como capital humano, materia regulatoria, infraestructura, innovación y acceso a nuevos mercados.

Hay que recordar que, en su primer discurso al ser designado como ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba mencionó: “ La obsesión de este ministerio va a ser esa: mejorar la productividad de la economía , generar nuevos empleos y promover la cohesión social, la igualdad de oportunidades. Es una tara que tenemos por décadas, la vamos a enfrentar con recursos públicos respetando escrupulosamente la solvencia fiscal”.

En esta misma línea, para mejorar los niveles de capital humano, los encuestados consideraron como principal medida promover la formación dual entre empresas, institutos, universidades y otros centros de formación (49%), seguida de la adecuación de la oferta de carreras técnicas y profesionales a las necesidades productivas de cada territorio (45%).

En el campo regulatorio y administrativo, la principal demanda de los empresarios es la eliminación de trámites o requisitos innecesarios (60%), mientras que casi la mitad (45%) sugiere que se requiere una simplificación y reducción de los plazos de los procedimientos administrativos.

Respecto a infraestructura, la principal medida planteada por los empresarios es mejorar la conectividad vial y el acceso a zonas industriales (68%). En segundo lugar, un 42% de los industriales resaltaron la necesidad de contar con puertos, aeropuertos y servicios logísticos más eficientes y competitivos.

Hay que recordar que recientemente, el Gobierno de Perú busca dar pasos en su pedido de facultades legislativas delegadas para evitar que el mismo Estado retrase proyectos por S/144 mil millones.

Para la innovación, cuatro de cada diez empresarios (43%) consideró que tendría mayor impacto contar con inteligencia de mercado y validación comercial para reducir la incertidumbre asociada a nuevos productos o procesos. Le siguen la capacitación y formación de personal especializado en innovación y nuevas tecnologías (42%) y un mayor acceso a cofinanciamiento y fondos concursables para proyectos de innovación (37%).

Por último, para impulsar el acceso a nuevos mercados, más de la mitad de los encuestados (51%) señala como prioridad contar con información e inteligencia comercial sobre oportunidades, compradores y tendencias de mercado. En tanto, otro 48% consideró importante reducir los costos logísticos para la exportación, y un 42% plantea una mayor participación cofinanciada en ferias, misiones y ruedas de negocios.