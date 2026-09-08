Validar la tecnología, encontrar clientes y conseguir financiamiento son claves para llevar una innovación del prototipo al mercado. Foto: Generada con Gemini IA
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Isabel Aranda
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Innovar es apenas el primer paso que se necesita para construir un proyecto. El verdadero desafío aparece cuando se debe demostrar su funcionalidad, validar que responda a una necesidad real, identificar a los posibles clientes y conseguir los recursos para llevar un proyecto innovador a gran escala.

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