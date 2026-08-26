Jorge Bossio, director de Innovación Educativa de UPC-Laureate, anunció que la institución contará con una especialización en IA desde el próximo año, con la finalidad de que los profesionales desarrollen mayor expertise en un área que cada vez es más demandada en el ámbito laboral.

“Estamos lanzando una especialización en inteligencia artificial aplicada para todos los estudiantes. Los alumnos van a poder egresar de la universidad con su grado académico y una especialización en inteligencia artificial aplicada a su área de conocimiento”, manifestó el vocero.

Bossio resaltó la importancia de que la incorporación de la IA responda a las particularidades de cada carrera, incidiendo no solo desde un aspecto técnico, sino también ético y funcional. “El uso que puede darle un abogado, un ingeniero de minas, un comunicador o un profesional de música no es el mismo, por lo que la universidad busca avanzar hacia aplicaciones específicas según cada área de conocimiento”, agregó.

Transformación del modelo educativo

Con el despegue de la IA en el entorno laboral, el representante de UPC-Laureate sostuvo que el desafío académico no se limita a enseñar a los estudiantes a utilizar esta tecnología y, por el contrario, implica transformar el propio modelo educativo.

Jorge Bossio, director de Innovación Educativa de UPC-Laureate. (Foto: GEC).

Para seguir dicha ruta, las universidades -como la UPC— enfrentan la necesidad de integrar la IA desde los primeros cursos y transformar sus procesos educativos a una formación basada en experiencias, competencias y resolución de problemas reales. En este punto, Bossio resaltó la importancia de que las instituciones educativas estén estrechamente vinculadas con el sector empresarial y con sus demandas profesionales.

“Además, algo importante es motivar a los estudiantes a salir del molde de empleados y también generen sus propios emprendimientos, empresas, soluciones. Entonces, en eso nos estamos enfocando para impulsar mucho más el desarrollo económico”, refirió.

Acuerdo con Google Cloud

En otro momento, Bossio destacó el acuerdo de tres años de Laureate Education con Google Cloud para fortalecer sus capacidades de IA en su red de instituciones. A través de esta iniciativa, más de 500,000 estudiantes, docentes y colaboradores de la Universidad del Valle de México (UVM) y la Universidad Tecnológica de México (UNITEC), así como de la UPC, la Universidad Privada del Norte (UPN) y CIBERTEC, accederán a infraestructura en la nube, herramientas de colaboración y productividad, IA, y programas de formación en habilidades y desarrollo profesional.

Como parte de esta iniciativa, Laureate prevé implementar Gemini Enterprise, la solución de IA de Google para organizaciones, junto con Google Cloud Platform, Google Workspace for Education, Gemini for Education y otras soluciones de IA de Google, además de programas de formación en la nube y preparación para el empleo, como Google Skills .

En conjunto, estas capacidades permitirán unificar la información de cientos de aplicaciones institucionales, ayudando a rediseñar la experiencia en el aula para ofrecer un aprendizaje más personalizado a los estudiantes y un mejor apoyo a los docentes.