Desde el próximo año, la UPC contará con una especialización en IA, señaló Jorge Bossio, director de Innovación Educativa de UPC-Laureate. (Foto: difusión).
Desde el próximo año, la UPC contará con una especialización en IA, señaló Jorge Bossio, director de Innovación Educativa de UPC-Laureate. (Foto: difusión).
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Mayumi García
mailMayumi García

En tiempos de inteligencia artificial (IA), esta tecnología también viene avanzando en las instituciones educativas, las cuales buscan incorporarla también a sus métodos de enseñanza y demás actividades. La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) es uno de los centros de estudio que ya se vienen sumando al objetivo de obtener egresados con mejor nivel resolutivo aplicando dicha herramienta.

TE PUEDE INTERESAR

Universidades públicas: las que avanzan con inversiones y las que se quedaron “en la cola”
Universidades privadas aún sin cobertura en 8 regiones: los factores detrás
Universidades privadas superan a las públicas en colocación de empleo: los más favorecidos

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.