Los seguros frente a riesgos cibernéticos ganan terreno entre empresas que manejan grandes volúmenes de información, especialmente en banca y microfinancieras (Foto referencial).
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Eduardo Sotelo
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Durante décadas, el negocio del corretaje de seguros cambió poco. La ventaja estaba en conocer al cliente, entender sus riesgos y encontrar la mejor cobertura. Hoy, ese modelo ya no basta. La inteligencia artificial (IA) comenzó a asumir tareas que antes demandaban horas de trabajo y obliga a los corredores a redefinir dónde generan realmente valor, frente a la irrupción de las insurtech, empresas tecnológicas enfocadas en desarrollar soluciones para la industria aseguradora.

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