Mariano Orihuela, director de Mercado Corporativo de Claro, señaló que la adopción de la IA requiere integrar distintos elementos del ecosistema empresarial, considerando el talento, datos, infraestructura y la seguridad. Adicional a ello, el ejecutivo destacó que es prioritario que las firmas tengan claro la necesidad concreta que desean atender.

“Cuando arrancamos un proyecto, es muy importante tener definido qué buscamos, dado que muchas veces preguntamos, ¿dónde puedo usar la inteligencia artificial? cuando la interrogante correcta es, ¿qué problema voy a resolver? Y lamentablemente, varias empresas no lo tienen claro”, cuestionó.

A su turno, el director ejecutivo de Comex Perú, Jaime Dupuy, sostuvo que la IA debe ser considerada dentro de una agenda de gobierno orientada a elevar la competitividad y productividad del país. En este punto, el representante resaltó sobre todo el papel de las pequeñas empresas, que constituyen la mayor parte del tejido empresarial en el país, y cuentan con menos recursos para adoptar nuevas tecnologías.

“Creo que la medición no debería ser: ¿cuántas empresas están utilizando hoy IA?, sino ¿cuántas firmas son más productivas y están sacando real provecho al uso de esa IA?“, remarcó Dupuy.

Para ello, el panelista incidió en la necesidad de contar con capital humano, que adicional al uso de la IA, también conozca cómo sacarle el máximo provecho, desarrolle pensamiento crítico, entre otras cualidades.

Educación y conectividad, claves para la transformación

En otro momento, Mary Ruiz La Torre, representante del Comité de Telecomunicaciones de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), afirmó que el acceso a internet es una condición básica para que la IA pueda contribuir a cerrar brechas. En ese sentido, la panelista dijo que es indispensable priorizar a las zonas rurales del país, donde las dificultades de acceso a infraestructura mantienen una distancia respecto de las principales ciudades.

Ante este contexto, Ruiz La Torre expresó que la conectividad, educación y evolución tecnológica aparecen como condiciones necesarias para que la adopción de IA no se limite a las empresas con mayores capacidades y también coberture a más sectores y territorios del país.

“Debemos acelerar la renovación tecnológica y reducir la dependencia de infraestructura obsoleta. De hecho, hoy muchas empresas seguimos invirtiendo en tecnologías obsoletas”, lamentó.

Finalmente, desde el ámbito educativo, Jorge Bossio, director de Innovación Educativa de UPC-Laureate, advirtió que la transformación que trae la IA obliga a replantear la forma en que se entiende la educación. Así, hizo especial hincapié en que adicional a reducir costos y eficiencias en procesos existentes, las instituciones formativas deben mirar con cuidado preparar a personas capaces de crear, transformar e innovar.

“Y esto nos lleva a que el aprendizaje no se puede continuar midiendo solo por las horas de estudio y, por el contrario, es clave saber cuánto estás aprendiendo y qué competencias estás desarrollando”, manifestó.

Bossio señaló que las instituciones educativas deben integrar la IA de manera profunda y no como una herramienta superficial, lo que implica preparar a estudiantes como a docentes para utilizarla como parte de sus procesos de aprendizaje y desarrollo profesional.

“Debemos acelerar la renovación tecnológica y reducir la dependencia de infraestructura obsoleta", señaló Mary Ruiz La Torre, representante del Comité de Telecomunicaciones de AFIN.