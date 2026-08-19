Representantes de Claro Perú, UPC-Laureate, AFIN y Comex Perú fueron parte del panel “Conectividad, seguridad, educación y datos en la era de la IA”.
Representantes de Claro Perú, UPC-Laureate, AFIN y Comex Perú fueron parte del panel “Conectividad, seguridad, educación y datos en la era de la IA”.
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Mayumi García
mailMayumi García

La inteligencia artificial (IA) ya inició su proceso de incorporación en las empresas peruanas; sin embargo, el mayor desafío hoy se encuentra en tranformar estas tecnologías en soluciones concretas que mejoren la productividad. Esta fue una de las conclusiones del panel “Conectividad, seguridad, educación y datos en la era de la IA”, durante el evento Perspectivas: inteligencia artificial en acción.

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