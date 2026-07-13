La Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) informó que, en su última Asamblea General de Asociados el pasado viernes 10 de julio, escogieron a su nuevo presidente.

Se trata de Juan Antonio Pacheco Romaní, quién reafirmó el compromiso del gremio para impulsar el desarrollo de infraestructura como una herramienta para mejorar la calidad de vida de los peruanos.

Pacheco Romaní es abogado de profesión, con maestría en Finanzas y Derecho Corporativo y cuenta con más de 20 años de experiencia en los sectores público y privado.

AFIN destacó que ha ejercido antes el cargo de viceministro de Comunicaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), además de ocupar posiciones de dirección en importantes empresas del sector privado y venía ocupando la gerencia general del propio gremio.

Según AFIN, como parte de su gestión, impulsará una agenda orientada a promover la participación de la inversión privada en infraestructura, especialmente en Asociaciones Público Privadas (APP) y políticas públicas que permitan cerrar las brechas de servicios básicos en beneficio de la población.

Asimismo, resaltó la importancia de cumplir con el Plan Nacional de Infraestructura (PNI) 2026-2031, así como con aquellos proyectos que ya cuentan con contratos suscritos, aunque no fueron priorizados en el referido instrumento y los que integran el portafolio de ProInversión.

“Hemos identificado proyectos de infraestructura por cerca de US 50 mil millones que, en un horizonte de cinco o seis años, podrían generar alrededor de 2 millones de empleos formales, según la metodología de cálculo del PNI. El Perú necesita acelerar estas inversiones para impulsar su crecimiento económico y competitividad, con especial enfoque en la infraestructura social”, puntualizó.