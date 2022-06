Alrededor del 3% de viviendas peruanas están aseguradas, mientras que la penetración en Chile alcanza el 20% y en Colombia, el 10%. En el último año han habido más de 800 incendios y más de 1,000 sismos en el país, y cada día ocurren más de diez robos.

“Vimos la necesidad y quisimos entrar con una propuesta digital acorde a las necesidades de cada familia”, sostiene Juliana Ávila, Head of New Business Development de AVLA. Los seguros están disponibles desde los S/ 12 mensuales. Perú es el primer mercado de AVLA en el que opera Iglu, que también tiene presencia en Chile, México y Brasil. La insurtech llegaría a Brasil a finales de este año.

Las proyecciones

La compañía espera captar el 7% del mercado peruano de seguros de propiedad en los próximos cinco años, con ingresos por US$ 40 millones. En febrero, la empresa lanzó seguros de propiedad para pymes. “La entrada ha sido más complicada de lo que pensábamos. En este momento tenemos el 0,1% del marketshare peruano”, reconoce Ávila.

Para robustecer la propuesta de seguros de propiedad enfocados en negocios, se incluirán las coberturas de responsabilidad civil y de rotura de maquinaria en los próximos dos meses. La meta para fin de año es alcanzar US$ 500,000 en pólizas de propiedad (negocios y hogares).

El mercado de aseguramiento de propiedades movió US$ 609 millones el 2021 en el Perú. En lo que va del año se registran US$ 226 millones. En el 2021 se pagaron US$ 91 millones en siniestros.

AVLA generó US$ 35 millones en ingresos en el 2021 y proyecta US$ 42 millones al cierre de este año.