Alaya Capital prepara un nuevo fondo para América Latina y considera que las mayores oportunidades surgirán de la aplicación de la inteligencia artificial en modelos de negocio concretos. (Foto: freepick)
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Eduardo Sotelo
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La inteligencia artificial se ha convertido en el principal imán para inversionistas y emprendedores tecnológicos. Sin embargo, en Alaya Capital prefieren ir con cautela. El fondo de venture capital, especializado en invertir en startups de alto crecimiento en América Latina, ha destinado cerca de US$ 6 millones a compañías vinculadas al mercado peruano desde 2022 y prepara un nuevo fondo regional más grande que el actual. Desde esa posición, considera que parte del ecosistema está concentrando sus apuestas en modelos de negocio cada vez más parecidos, mientras las oportunidades más atractivas comienzan a surgir en otros segmentos.

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