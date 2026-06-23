Entre el 90% y el 95% de los eventos que opera Vaope.com corresponden a espectáculos de cumbia, segmento que impulsa gran parte de su crecimiento fuera de Lima. (Foto: Vaope.com)
Entre el 90% y el 95% de los eventos que opera Vaope.com corresponden a espectáculos de cumbia, segmento que impulsa gran parte de su crecimiento fuera de Lima. (Foto: Vaope.com)
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Eduardo Sotelo
mailEduardo Sotelo

La digitalización suele asociarse con menos oficinas, menos contacto presencial y más operaciones en línea. Sin embargo, en buena parte del Perú esa lógica todavía tiene límites. Allí, donde la bancarización sigue avanzando a ritmos desiguales y la confianza en las transacciones digitales aún se construye, la empresa peruana de ticketing Vaope.com decidió tomar una ruta que parece desafiar la lógica habitual de la digitalización. ¿Por qué una compañía nacida en internet está apostando ahora por reforzar su presencia física?

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