La plataforma especializada en venta de entradas para eventos populares y regionales acaba de sellar una alianza con la empresa de transporte Allinbus para incorporar 50 puntos de venta presenciales en distintas ciudades del país. La decisión llama la atención en una industria que ha apostado durante años por reducir la dependencia de la venta física, pero responde a una realidad que la compañía dice conocer de cerca tras cinco años -nació en 2021- operando principalmente en provincias y casi exclusivamente de manera digital. Así nació esa consigna paradójica: crecer físicamente para acelerar su expansión digital.

El movimiento supone un cambio importante para la empresa. Hasta ahora, Vaope.com operaba sin una red permanente de atención presencial y recurría únicamente a puntos temporales en festividades específicas. Con la alianza, pasará prácticamente de cero a 50 puntos de venta distribuidos en distintas ciudades del país -sobre todo costa y sierra-, un salto que busca acelerar su expansión online.

“La estrategia parece contradictoria, pero usamos el presencial para convertir al digital. Finalmente la compra online es más rápida, más barata y más segura, pero hay usuarios que recién la están conociendo”, explicó Dany Tsukamoto, fundador y gerente comercial y marketing de Vaope.com, a Gestión.

La experiencia de la empresa en festividades regionales ilustra esa transición. Según cuenta Tsukamoto, en la reciente Ecoferia de Chimbote, que congregó alrededor de 100,000 asistentes, unas 65,000 personas compraron entradas físicas. Aunque la cifra sigue siendo elevada, representa una reducción importante frente a las cerca de 85,000 que lo hicieron de esa manera el año anterior. Para la compañía, esa evolución confirma que ambos canales pueden convivir mientras los usuarios migran progresivamente hacia el entorno digital.

Bella Luz puede realizar entre 20 y 25 conciertos al mes, un ejemplo del volumen de eventos regionales que sustenta la estrategia de crecimiento de Vaope.com fuera de Lima. (Foto: Facebook de Orquesta La Bella Luz)

El mercado que otros no estaban mirando

La apuesta de Vaope.com también responde a una lectura particular del mercado del entretenimiento. Mientras las grandes plataformas de ticketing como Ticketmaster, Teleticket y Joinnus, concentran buena parte de sus esfuerzos en los conciertos internacionales que llegan a Lima, la firma ha construido su negocio alrededor de un universo distinto: conciertos de cumbia, festividades patronales, aniversarios de ciudades, eventos folclóricos y espectáculos realizados fuera de la capital. Según la compañía, entre el 90% y el 95% de los eventos que opera actualmente corresponden a espectáculos de cumbia, el género de mayor consumo en gran parte del país.

Según Tsukamoto, entre enero y mayo de este año la empresa registró un crecimiento de más del 40% tanto en número de eventos como en recaudación frente al mismo periodo del 2025. En esos cinco primeros meses pasó de gestionar 689 eventos a 964. “La Cámara de Comercio mide sobre todo lo que ocurre en Lima, donde el entretenimiento crece entre 7% y 10%, pero en nuestro segmento estamos viendo un crecimiento cercano al 41%”, sostuvo.

Vaope.com estima cerrar el año con alrededor de 2,500 eventos gestionados y cerca de un millón de usuarios digitales al año. Aunque reconoce que no existe una medición oficial del mercado, calcula que actualmente posee alrededor del 20% del negocio de ticketing.

Más allá de las cifras, la tesis de la empresa es que existe una economía del entretenimiento regional que durante años fue poco atendida por las plataformas tradicionales. “Ese público estaba ahí, pero nadie se había acercado realmente a atenderlo”, sostuvo Tsukamoto. Bajo esa lógica, la compañía ha priorizado conciertos de cumbia, festividades patronales, aniversarios de ciudades y otros eventos regionales por encima de la competencia por grandes espectáculos internacionales. “Nos interesa más el conjunto de eventos que ocurren todos los fines de semana en provincias que un único gran concierto de Bad Bunny o Alejandro Sanz”, comentó Tsukamoto.

De la cumbia a la Copa Perú

Tras abrirse camino en la cumbia mediante la formalización y digitalización de la venta de entradas, la compañía busca trasladar esa experiencia al fútbol amateur. El siguiente paso en esa estrategia está en la Copa Perú.

Este año Vaope.com pasó de trabajar con dos clubes a tener presencia en 16 equipos entre Liga 1, Liga 2, Liga 3 y Copa Perú. Y hace unas semanas se anunció que la empresa se convirtió en patrocinador oficial de este último, el torneo amateur más grande del país, una competencia que inicia con más de 20,000 clubes en etapas distritales y culmina con 52 equipos en la fase nacional.

La Copa Perú forma parte de la apuesta de Vaope.com por expandirse en el fútbol amateur y fortalecer su presencia en ciudades donde el arraigo de los clubes sigue movilizando a miles de aficionados. (Foto: Vaope.com)

La apuesta no se limita a vender entradas. La empresa busca trasladar al fútbol una experiencia que, según afirma, ya desarrolló en la industria de la cumbia: formalizar procesos que históricamente se manejaban de forma manual y con escasa trazabilidad. “A nosotros nos han llamado los ‘evangelizadores’ del e-commerce de entradas. En la cumbia era común vender en puerta y manejar todo en efectivo. Ahora estamos llevando esa experiencia al fútbol”, señaló.

La oportunidad, añade, es particularmente relevante en ciudades donde los clubes mantienen una fuerte conexión con sus comunidades. Durante la cobertura de partidos de Copa Perú en localidades como Talara, Pasco, Moyobamba o Ayacucho, la empresa encontró estadios llenos y niveles de identificación que, según el ejecutivo, en algunos casos superan incluso a los de equipos profesionales.

Ese arraigo local explica por qué la nueva red física adquiere relevancia para la estrategia deportiva. La compañía espera que los nuevos puntos de venta faciliten la compra anticipada de entradas en localidades donde la digitalización aún es limitada y donde buena parte de los aficionados sigue prefiriendo el contacto presencial.

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Más que vender entradas

La expansión de Vaope.com también apunta a diversificar su modelo de negocio. La alianza con Allin Bus permitirá ofrecer paquetes que integren entrada y transporte para partidos de fútbol. La empresa ya viene probando este formato en encuentros de la denominada Copa Caliente de la Liga, un torneo que enfrenta a clubes de Liga 1 y Liga 2 y que incluye equipos como Universitario y Alianza Lima. Además, la intención es trasladar este modelo también a otros eventos como festivales musicales.

La lógica es aprovechar los desplazamientos que generan los eventos y capturar parte de la actividad económica asociada al turismo, la gastronomía y el transporte. “No estamos buscando rentabilizar inmediatamente esta alianza. Lo que buscamos es generar confianza, beneficios y fidelización para nuestros usuarios”, afirmó Tsukamoto.

Más allá del transporte, la empresa evalúa incorporar otros servicios vinculados a la experiencia del usuario. Entre ellos figuran acuerdos con hoteles, restaurantes, seguros para entradas y otros beneficios asociados a los desplazamientos que generan conciertos, festivales y partidos de fútbol.

Pero quizá la apuesta más singular está en otro frente: la generación de contenido. Vaope.com produce material audiovisual en conciertos, partidos y festividades regionales, además de desarrollar publicaciones sobre gastronomía, turismo y cultura local para sus redes sociales.

“Nuestra meta es convertirnos también en una media company. Ya generamos contenido de los eventos y de las ciudades donde trabajamos. Queremos crecer en esa dirección porque nos permite comunicar mejor y acercarnos más a nuestros usuarios”, indicó.

La estrategia refleja una transformación más amplia dentro de la industria. Si antes las ticketeras se limitaban a intermediar la venta de entradas, hoy algunas buscan convertirse en plataformas que acompañen toda la experiencia. En el caso de Vaope.com, ese camino empieza lejos de los grandes estadios de Lima y más cerca de las ferias, festivales y canchas de provincia donde encontró un mercado que, según sostiene, todavía tiene mucho espacio para crecer.