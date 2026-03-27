La boyband surcoreana BTS, una de las más laureadas y exitosas de la historia del k-pop, se presentará por primera vez en el Perú: los conciertos serán el viernes 9 y sábado 10 de octubre de este 2026. Las entradas costarán desde S/ 483. Ticketmaster detalla todo lo que necesitas saber de cara a la preventa del recital a realizarse en el Estadio Olímpico de la UNMSM.

BTS, integrada por RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, realizará su gira mundial Arirang, en lo que representa su regreso oficial a los escenarios tras completar el servicio militar en Corea del Sur. En estimaciones de Billboard, el grupo y su sello discográfico BigHit/Hybe podrían ganar más de US$ 1,000 millones con las 79 fechas de su world tour.

Claves para la preventa de BTS

La preventa de entradas para el concierto de BTS en Lima iniciará el martes 7 de abril a las 10:00 am, y quienes deseen participar, deberán cumplir con estos requisitos:

Estar registrados previamente en Weverse, app que conecta a artistas con fans, hasta antes del jueves 2 de abril a las 2:00 pm (hora de Lima).

Solo los titulares de la denominada ARMY MEMBERSHIP (GLOBAL) que se hayan registrado en Weverse tendrán la oportunidad de acceder a la preventa.

En tanto, Ticketmaster Perú recuerda que la venta general comenzará el viernes 10 de abril a las 10:00 am, únicamente en su página web.

La boyband de K-pop BTS se presentará en nuestro país los días 9 y 10 de octubre, como parte de su “World Tour Arirang”. Foto: Ticketmaster / difusión

Andrea Hablutzel, subgerente general de Ticketmaster Perú, comenta a Gestión que se espera un sold out en tiempo récord tanto en la preventa como en la venta debido a que la demanda es ampliamente superior a la oferta.

“Buscando la manera más democrática y justa para todos los fans de BTS, se usará el mecanismo de la fila virtual. Todas las personas que se registren antes del inicio de la venta entran a una misma sala de espera virtual, en donde se le asigna una posición de manera aleatoria”, añade.

¿Cómo funcionará la fila virtual para el concierto de BTS?

La fila virtual para BTS se abrirá 30 minutos antes del inicio de la preventa —es decir, a las 9:30 am del martes 7 de abril—.

Se aplicará el mismo criterio —9:30 am del viernes 10 de abril— para la venta general.

A partir de esa hora, los usuarios podrán ingresar a una sala de espera y, una vez iniciada la venta, se les asignará un lugar en la fila de manera aleatoria y automática. Cuando sea su turno, tendrán hasta 10 minutos para completar la compra.

Ticketmaster precisa que la fila virtual avanzará progresivamente mientras otros fans de BTS finalizan su compra.

BTS volvió a los escenarios tras culminar con el servicio militar obligatorio en Corea del Sur. Foto: Roland DE COURSON / AFP

Entradas para BTS serán 100% digitales

Todas las entradas para el concierto de BTS estarán disponibles a través de Quentro , app digital que funciona en base a códigos QR que cambian cada 20 segundos, incluso si uno no está conectado, lo que evita la falsificación.

Hablutzel precisa que se están aplicando medidas necesarias como lucha contra bots y falsificación de entradas y reventa. “Todas las entradas serán a través de Quentro, con lo cual, no existe manera de que se adquieran entradas físicas o a través de otro sistema”, acota.

Aclaro que solo se podrá transferir la entrada una única vez y recién se podrá hacer ello 30 días antes de los conciertos de BTS.

Ticketmaster revela que los precios de las entradas para el recital de la boyband van de:

S/ 2,591 para el Soundcheck VIP package, que incluye un ticket en Campo Acceso A, y otros beneficios.

S/ 851 para Campo

S/ 667 para tribuna Occidente y Oriente

S/ 483 para tribuna Norte y Sur

Precios de las entradas para el concierto de BTS en Lima. Foto: Ticketmaster

Consideraciones adicionales para una compra efectiva

Los usuarios deberán entrar a la web de Ticketmaster 30 minutos antes del inicio de la venta, por lo que se recomienda crear una cuenta en esta plataforma.

Además, deben verificar los medios de pago, activar las compras por internet e ingresar correctamente el número de la tarjeta, fecha de caducidad y CVV.