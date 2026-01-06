El 2025 fue un año muy dinámico en la realización de espectáculos.
Durante el 2025, cinco grandes conciertos realizados en Lima registraron ingresos superiores a S/ 2.5 millones, según . Dicho monto corresponde a la comercialización de bebidas, alimentos y merchandising efectuados en los.

La entidad señaló que las acciones de verificación y control se efectuaron a los negocios de los espectáculos, realizados principalmente en el Estadio Nacional y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Unmsm). Así, .

En concreto, el concierto con mayor monto registrado fue el de System of a Down, con ingresos superiores a S/ 707,000, seguido por las presentaciones de Dua Lipa (más de S/ 554,000) y Shakira, cuyos dos conciertos registraron ingresos superiores a S/ 1 millón en conjunto. En tanto, el concierto de Chayanne superó los S/ 305,000 en ventas.

Los productos más vendidos

Las ventas supervisadas por la se concentraron principalmente en bebidas, que representaron el mayor volumen de ingresos, seguidas por alimentos y ropa y merchandising oficial de los artistas.

En conjunto, estas operaciones permitieron estimar con mayor precisión el nivel de actividad económica generado alrededor de los espectáculos masivos.

