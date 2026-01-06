Durante el 2025, cinco grandes conciertos realizados en Lima registraron ingresos superiores a S/ 2.5 millones, según verificación de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat). Dicho monto corresponde a la comercialización de bebidas, alimentos y merchandising efectuados en los recintos donde se desarrollaron los espectáculos.

La entidad señaló que las acciones de verificación y control se efectuaron a los negocios de los espectáculos, realizados principalmente en el Estadio Nacional y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Unmsm). Así, entre los eventos verificados, destacan las presentaciones de Dua Lipa (noviembre), Shakira (dos conciertos en noviembre), Chayanne (julio) y la banda System of a Down (abril).

En concreto, el concierto con mayor monto registrado fue el de System of a Down, con ingresos superiores a S/ 707,000, seguido por las presentaciones de Dua Lipa (más de S/ 554,000) y Shakira, cuyos dos conciertos registraron ingresos superiores a S/ 1 millón en conjunto. En tanto, el concierto de Chayanne superó los S/ 305,000 en ventas.

Shakira tuvo dos presentaciones en Lima en noviembre. (Foto: Pablo PORCIUNCULA / AFP).

Los productos más vendidos

Las ventas supervisadas por la Sunat se concentraron principalmente en bebidas, que representaron el mayor volumen de ingresos, seguidas por alimentos y ropa y merchandising oficial de los artistas.

En conjunto, estas operaciones permitieron estimar con mayor precisión el nivel de actividad económica generado alrededor de los espectáculos masivos.

