Desde su lanzamiento en 2023, facturó más de US$ 1.300,000. (Foto: El Cronista)
Edgar Velito
Edgar Velito

La plataforma de ticketing digital Bombo inició operaciones en Perú como parte de su plan de expansión regional. Con presencia en Argentina y Chile, la empresa busca ampliar su alcance en América Latina mediante alianzas locales, uso de tecnología propia y una plataforma con funciones sociales.

