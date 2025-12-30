La startup argentina, que cuenta con inversión del grupo empresarial G5, propietario de los clubes Crobar y The Bow en Buenos Aires, ingresó al mercado peruano de ticketing digital con un enfoque en eventos de música electrónica, un segmento afectado por la reventa informal y estafas, al igual que gran parte de la industria del entretenimiento.

“En Argentina logramos terminar con las estafas al lanzar Bombo Swap, un mercado descentralizado y transparente de reventa. Hoy manejamos cerca del 80% del mercado de música electrónica. Nuestra plataforma, que también funciona como red social, aún está en etapa de Producto Mínimo Viable (MVP), ya que los recursos siempre se enfocaron en la ticketera”, explicó a Gestión Ricardo Pueyrredón, CEO y fundador de Bombo.

Con una base de casi un millón de usuarios, la plataforma suma más de 1,000 usuarios por día de manera orgánica. “Antes del anuncio del Ultra Music (evento de música electrónica que se realizará en mayo de 2026) teníamos 10,000 usuarios y apenas 1,000 entradas vendidas en Perú. Hoy, las ventas se han multiplicado por cinco y ya sumamos cerca de 20,000 usuarios”, resaltó.

Su incursión en el país no fue una apuesta improvisada. En 2024, Pueyrredón ya había adelantado en El Cronista los planes de expansión hacia Perú y Chile. La estrategia se apoya en similitudes culturales. “En Perú hay una escena muy sólida y una comunidad similar a la de Argentina, con ganas de interactuar y participar. Además, la música electrónica está creciendo a un ritmo global de más del 12.3%, y Latinoamérica es la región donde ese crecimiento se refleja con más fuerza”, agregó.

LEA TAMBIÉN: Esta es la solución digital peruana de eventos que busca consolidarse en América Latina

Bombo prioriza electrónica y tecnología para competir en venta de entradas

Aunque en sus inicios Bombo consideró diversificarse hacia otros tipos de espectáculos, adaptando su tecnología a distintos géneros. Hoy, ha decidido consolidarse en ese segmento y mantiene negociaciones con nuevos promotores del rubro.

“No queremos ser solo una ticketera, sino una plataforma de música electrónica. Aunque nos han ofrecido eventos con gran revenue, preferimos enfocarnos en una comunidad que conocemos y entendemos”, señaló el ejecutivo.

El terreno no es sencillo. El mercado peruano de venta de entradas, tanto físicas como digitales, mueve alrededor de US$ 320 millones al año, donde Joinnus concentra el 25% de participación, debido a su integración con billeteras digitales. Aunque Bombo no descarta adoptar esta estrategia.

“Decidimos ingresar al mercado peruano utilizando la misma pasarela de pago que operamos en Argentina. Sin embargo, no descartamos incorporar nuevos métodos de pago si los usuarios lo solicitan o les resultan más convenientes”, afirmó.

Con su entrada a Perú, Bombo también introdujo avances tecnológicos relevantes. Su sistema basado en blockchain ofrecerá mayor seguridad en la emisión de entradas, tecnología que Joinnus fue pionera en explorar y que ahora Bombo busca consolidar a través de su propio wallet y código QR dinámico.

Bombo es una plataforma integral construida para la comunidad electrónica.

Startup Bombo alista expansión regional con IA, cripto y ronda de US$ 3 millones

En 2026, la startup planea habilitar los pagos con criptomonedas en Perú, una funcionalidad que ya está activa en Argentina. Además, implementará inteligencia artificial para conectar a usuarios, artistas y promotores según sus preferencias musicales.

“El reconocimiento facial también es prioritario, pero por ahora estamos enfocados en optimizar la experiencia del usuario. Sin embargo, si en algún momento surge una regulación en Perú que lo exija por motivos de seguridad, estamos en condiciones de desarrollarlo”, agregó el ejecutivo.

Más allá de la tecnología, su hoja de ruta en Perú incluye alianzas con nuevas productoras y aumentar el número de usuarios en su plataforma. “Esperamos alcanzar al menos 250,000 usuarios entre Perú y Chile hacia diciembre de 2026, y superar el 50% de participación en el mercado de música electrónica”, sostuvo.

Como parte de su expansión regional, la startup también mira hacia nuevos horizontes. Actualmente opera en Argentina, Chile y Perú, pero en 2026 buscará levantar una ronda de inversión por US$ 3 millones para consolidar operaciones (a nivel de producto) e ingresar a dos nuevos mercados en la región.

LEA TAMBIÉN: Los planes de Teleticket para duplicar su operación en los próximos cinco años