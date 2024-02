Luis Narro, Venture Partner de Alaya Capital, asegura que el año pasado solo realizaron desembolsos en dos nuevas startups. Una de ellas es la chilena Loads, un “Mercado Libre agrícola” que pone a disposición frutas y verduras con precios y cantidades de distintos lugares del mundo. La otra apuesta fue en una fintech mexicana, pero todavía no puede revelarse el nombre.

“Este año tenemos el objetivo de invertir en al menos ocho startups de Latinoamérica, de las cuales una o dos deben ser peruanas”, dijo Narro. Los otros mercados prioritarios son México, Colombia, Chile y Argentina. Alaya Capital se especializa en capital semilla, de entre US$ 500,000 y US$ 1 millón por cada una. “También podemos llegar a una Serie A (entre US$ 5 y US$ 10 millones), pero no es el foco”, comentó.

Startups en la mira de Alaya Capital

El fondo tiene en la mira, principalmente, a las fintech B2B, con un modelo de software como servicio (Saas por sus siglas en inglés); startups para la gestión laboral, que brinden herramientas para medir la productividad y que aporten al ecosistema de trabajo; y “Climatech”, emprendimientos capaces de calcular el impacto ambiental de las operaciones.

“Más allá del producto o servicio, evaluamos que tenga alcance regional, independientemente de dónde nazca. Además, buscamos emprendedores con experiencia en la industria o sector en el que operan”, sostuvo Luis Narro. Asimismo, es importante el nivel de innovación, ideas que transformen una categoría o que ayuden a la eficiencia en costos.

Los fondos de Alaya Capital

Las nuevas inversiones que realizará Alaya Capital son con el Fondo III, donde ya tienen una cartera de siete compañías. “Los fondos tienen un periodo de vida de 10 años, cinco para invertir y los otros cinco para desinvertir”, explicó Narro.

El Fondo II de Alaya Capital está en el proceso de salida de las inversiones porque pasa por sus últimos tres años de vida. En ese sentido, acompaña a los inversores a que evalúen ser adquiridas por una gran compañía. Mientras que el Fondo I ya cerró todo su ciclo.

