Más oportunidades, menos decisiones. El último reporte GEM expone los desafíos que enfrenta el emprendimiento peruano para despegar. (Foto: Pexels)
Más oportunidades, menos decisiones. El último reporte GEM expone los desafíos que enfrenta el emprendimiento peruano para despegar. (Foto: Pexels)
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Camila Vera
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Perú es una potencia de emprendedores en intención, mas no en acción; así lo expuso el último reporte del Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2025/2026, compartido en exclusiva con este diario. En el informe, nuestro país ocupa el puesto 46 de las 53 economías participantes.

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