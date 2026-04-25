Así se aplica la transformación digital para el éxito de las mypes. (Foto: Pexels)
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Daniel Seclen Parraguez
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La inteligencia artificial (IA) llegó para modernizar no solo el trabajo de estudiantes, trabajadores de diversos rubros y un largo etcétera, si no por las empresas que han logrado impulsar su productividad y mejorar sus alcances dentro de sus respectivos rubros.

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