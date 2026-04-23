La IA es inusual en el sentido de que reduce drásticamente el costo de la inteligencia.
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Financial Times
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Los expertos en tecnología de Silicon Valley rebosan actualmente de optimismo de que la inteligencia artificial (IA) lo está cambiando todo. Es muy posible que tengan razón. Pero mientras que la mayoría de ellos da por sentado que esto será para bien, el público estadounidense parece pensar que será para mal. El temor de la IA se percibe en las zonas rurales, en medio de preocupaciones por la pérdida de empleos, la seguridad infantil y el impacto ambiental de los gigantescos centros de datos.

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