En este podcast, Francisco Pantigoso Velloso da Silveira, catedrático de las Universidades del Pacífico y UPC, nos explica los alcances, ventajas y desventajas -tanto para el fisco como para los contribuyentes- de la aplicación de la Inteligencia Artificial en los diversos aspectos tributarios vigentes.
Escuchemos este podcast para entender la problemática actual de un tema que es de suma relevancia para el desarrollo de lo tributario en el Perú, y que ya es una realidad palpable, a la vez que perfectible.