Mypes piden que el ISC solo pueda modificarse por ley del Congreso. (Fuente: Andina)
Mypes piden que el ISC solo pueda modificarse por ley del Congreso. (Fuente: Andina)
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Redacción Gestión
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sea definido mediante ley y no quede sujeto a las decisiones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El vocero Daniel Hermoza sostiene que la Constitución estableció que todo impuesto se crea o modifica por ley, por lo que el ISC no debería ser una excepción.

“Hoy el MEF cambia las tasas de ISC que deben pagarse con un simple Decreto Supremo, según sus intereses y si necesita recaudar más para reducir el déficit fiscal. Esto es inconstitucional”, añadió.

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El dirigente recordó que el

Por ello, pidió aprobar el Proyecto de Ley 536 para que el ISC se establezca por ley.

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“Esta norma nos garantizaría predictibilidad y, además, permitiría tomar medidas inmediatas ante la posible crisis por combustibles que se viene alertando en distintos medios”, explicó.

Cabe precisar que Esta iniciativa propone modificar el artículo 61 del Texto Único Ordenado de la Ley del IGV e ISC para eliminar la facultad del MEF de cambiar, mediante decretos o resoluciones, las tasas y montos fijos del Impuesto Selectivo al Consumo, lo que generaría que estas solo puedan ser modificadas por el Congreso.

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Otras demandas

Por otro lado, a través de un comunicado,

Según el pronunciamiento, desde la pandemia, los pequeños negocios enfrentan una crisis económica permanente agravada por la inseguridad ciudadana, el exceso de regulaciones y la falta de respuestas suficientes por parte del Gobierno.

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Las mypes solicitaron la inclusión de varias iniciativas legislativas en la próxima sesión del Pleno.

También solicitan la aprobación del mencionado proyecto 536, que devuelve al Congreso la facultad de legislar en materia del ISC, así como la iniciativa 7065 que crea el Régimen de Elaboración, Manufactura o Maquila y de Almacenamiento, el cual habilitaría a empresas domiciliadas en Perú a recibir temporalmente mercancías del exterior.

Asimismo, pidieron la derogatoria del Decreto Legislativo 1669 debido a que, consideraron, excede las facultades delegadas al Ejecutivo al reducir el plazo para el recupero del crédito fiscal.

Los gremios de Mypes del Perú también exigieron al Congreso que se priorice en el Pleno atender las demandas de su sector a través de diferentes proyectos de ley. Fotos: Mario Zapata N. / @photo.gec
Los gremios de Mypes del Perú también exigieron al Congreso que se priorice en el Pleno atender las demandas de su sector a través de diferentes proyectos de ley. Fotos: Mario Zapata N. / @photo.gec

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