De acuerdo con el Connectivity Report 2026 de Salesforce, el 83% de las organizaciones reporta que la mayoría o todas sus áreas ya adoptaron agentes de IA. (Foto: Difusión)
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Edgar Velito
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La inteligencia artificial dejó de ser una promesa. En Perú ya hay empresas del sector retail, banca, automotriz, cementeras y energía, desplegando agentes de IA capaces de tomar decisiones y ejecutar tareas de forma autónoma. En ese escenario, Salesforce, plataforma de software en la nube —líder mundial en CRM (Gestión de Relaciones con el Cliente) con más de 20% de participación de mercado— , apuesta por acompañar esa transición con una nueva estrategia, que implica la evolución de la gigante tecnológica. Su director general en el país, Alberto Indacochea, explicó a Gestión de qué se trata este nuevo modelo y por qué importa para la competitividad del país.

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