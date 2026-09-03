Si bien la exoneración para proyectos del PNI de obtener permisos es llamativa, la delegación de facultades apunta también a otros problemas en esta clase de proyectos. Fotocomposición: ChatGPT, Alessandro Azurín, Diario Gestión.
Si bien la exoneración para proyectos del PNI de obtener permisos es llamativa, la delegación de facultades apunta también a otros problemas en esta clase de proyectos. Fotocomposición: ChatGPT, Alessandro Azurín, Diario Gestión.
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Alessandro Azurín
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El Gobierno de Keiko Fujimori quiere crear un régimen especial para los proyectos más grandes del Perú. A través de su más reciente proyecto de ley sobre delegación de facultades legislativas, el Poder Ejecutivo apunta a agilizar la obtención de permisos en obras de infraestructura.

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