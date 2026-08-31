Por coyuntura, en un contexto donde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) aprobó reducir las multas de tránsito y transporte, este rubro acaparará la atención inmediata de la comisión. Tal es así que Rafael Rey, titular de esta cartera, sería citado pronto para justificar la medida.

Sin embargo, Quispe Candia adelantó que esta instancia legislativa también buscará dar marcos normativos para agilizar la ejecución de megaproyectos, especialmente en la capital. ¿Cómo ayudarían? Aquí la respuesta.

Municipalidades y la ATU en la mira por líneas de metro

Hace unos meses, el Tribunal Constitucional (TC) falló a favor de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) por una disputa en contra del MTC, vinculada a la Línea 2 del Metro de Lima, que inició en 2024.

Como se recuerda, la MML no dio los permisos necesarios para que el concesionario inicie las obras de la llamada “Estación Central” del proyecto, incluso solicitando cambios a su trazo. El Gobierno de Dina Boluarte respondió exonerando a la Línea 2, junto a otros proyectos priorizados bajo el Plan Nacional de Infraestructura Sostenible para la Competitividad (PNISC), de tener autorización municipal, por ser de alcance nacional, para avanzar.

Pero el TC declaró inconstitucional la forma y no el fondo del asunto: el Ejecutivo dio esta facilidad vía la Ley de Endeudamiento Público, vehículo que no correspondía. Consultado, Quispe Candia criticó que un proyecto de esa magnitud siga sin culminarse tras más de 10 años por disputas en el Estado peruano.

En ese sentido, el legislador sostuvo que revisarán el fallo del TC para no alargar el plazo de culminación de la Línea 2 y otros proyectos priorizados en el PNISC que competen a Lima, como el Anillo Vial Periférico.

“Revisaremos también la ley en la que se amparó el TC. Es absurdo que, en grandes obras como esa, la autoridad municipal ponga trabas a otra autoridad con tal de evitar que continúen las obras. Fue preocupante la actitud de la MML en su momento, no debe repetirse”, indicó.

Luis Quispe Candia (al medio) durante la sesión de instalación de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transportes de la Cámara de Diputados. Foto: Congreso.

La comisión que preside Candia también plantea apoyar la realización de las Líneas 3 y 4 del Metro de Lima. Hay hasta 2 cambios normativos que su grupo legislativo podría abordar.

En mayo, el presidente de Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), David Hernández, recalcó a Gestión que buscarán generar plusvalías para ambos trenes: indexar estaciones de metro con proyectos comerciales e inmobiliarios de todo tipo, generando ingresos no tarifarios a los proyectos.

Pero, para lograrlo, la ATU requiere modificar su norma orgánica (Ley N° 30900) y la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible (DUS). En ambos casos la idea es que la ATU tenga autonomía para formular los proyectos comerciales asociados a los metros y ser el operador del suelo urbano en las áreas de sus trazos.

“Ya hemos tenido contacto con el presidente de la ATU por el Metropolitano, pero también buscaremos reunirnos por estos temas. No me parecen malas ideas. Es importante darle el peso y facilidades a esta autoridad para que haga su trabajo con mayor celeridad. Los trenes son la solución para el tráfico de Lima”, dijo Quispe Candia al respecto.

MTC deberá justificar nuevo esquema de multas

La Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transportes sesionará, de manera ordinaria, todos los martes al mediodía. En la próxima sesión, Quispe Candia presentará el plan de trabajo, pero también solicitará a los diputados su visto bueno para convocar a Rafael Rey, titular del MTC, a una próxima reunión.

El diputado Quispe Candia cuestionó que el Poder Ejecutivo haya promulgado el régimen excepcional para el pago de multas de tránsito y transporte, que permitirá reducciones de hasta el 90% de su valor, porque no resuelve el problema de fondo.

“El mensaje que envían es que los infractores pueden seguir cometiendo faltas porque al final el Estado se doblegará y bajará las multas. Por otro lado, los alcaldes ven a las infracciones de tránsito como una fuente enorme de dinero para sus cuentas”, criticó.

Por ello, adelantó que está terminando de afinar un proyecto de ley que replantee el esquema de impugnación de las multas de tránsito y transporte, con el fin de replicar un modelo aplicado ya en Estados Unidos (EE.UU.).

Rafael Rey, hoy ministro de Transportes, será citado a la comisión que preside Quispe Candia para que explique las razones detrás del proyecto para reducir multas de tránsito hasta en 90%. Foto: Andina.

Específicamente Quispe Candia apuntó a que el Poder Judicial (PJ) implemente correctamente los juzgados administrativos de tránsito, una idea que él impulsó hace más de 15 años desde el sector privado.

A su criterio estas instancias podrían fungir como un “tercero imparcial” ante una infracción impuesta donde el infractor no reconoce la falta y la autoridad que la dicta no fundamenta las razones de la misma.

“En EE.UU. por cada papeleta se te puede citar a la Corte. El infractor, de no estar de acuerdo, debe acudir a una audiencia y el policía que la impone también para que explique la motivación detrás. Así, en caso se falte a la verdad, habrán consecuencias para ambas partes”, explicó.

El diputado dejó claro que, si bien quiere llevar esta propuesta personal a la comisión que preside, primero escuchará al ministro Rey antes de impulsarla. “Quieren hacer reformas al sistema de puntos también. Nosotros queremos aportar a ello. Lo invitaremos para escucharlo y darle sugerencias”, refirió.

Las otras prioridades por atender

Al último viernes, la comisión que dirige Quispe Candia ya tiene 7 proposiciones legislativas asignadas. Entre las más llamativas está una que busca simplificar formulación de inversiones en agua potable y saneamiento, incluso con incentivos tributarios para la inversión privada.

Pero otra destacada es la potencial “Ley Alquila, Ahorra y Compra”, de la diputada Roxana Rocha, que replantearía el bono de arrendamiento de vivienda para que un porcentaje de su total se destine al “ahorro” a favor del beneficiario para cubrir una cuota inicial de una vivienda propia.

El diputado reconoció la necesidad de que más jóvenes puedan financiar su primera vivienda. (Foto: Andina).

En relación a este tipo de propuestas, Quispe Candia consideró importante que su grupo de trabajo discuta cómo facilitar que las ciudades del Perú crezcan “verticalmente” de forma ordenada.

“Así está creciendo Lima, por ejemplo. Pero faltan programas de vivienda acorde a la economía de cada grupo poblacional. Tenemos un gran déficit de vivienda para los jóvenes y hay que darles financiamiento, pero con la planificación urbanística como punto de partida”, remarcó.