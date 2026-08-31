Al último viernes, la comisión que dirige Quispe Candia ya tiene 7 proposiciones legislativas asignadas. Fotocomposición: ChatGPT, Alessandro Azurín, Diario Gestión.
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Alessandro Azurín
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Luis Quispe Candia es el presidente de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transportes de la Cámara de Diputados del Congreso de la República del Perú. El legislador conversó con Gestión para precisar los temas principales que abordará su grupo de trabajo en esta legislatura.

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