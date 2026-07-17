El PMDF estimó que se requerirán más de 5,200 profesionales y técnicos ferroviarios al año para hacer frente a los 10 proyectos considerados. | Fotocomposición: Alessandro Azurín, ChatGPT, Diario Gestión.
El PMDF estimó que se requerirán más de 5,200 profesionales y técnicos ferroviarios al año para hacer frente a los 10 proyectos considerados. | Fotocomposición: Alessandro Azurín, ChatGPT, Diario Gestión.
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Alessandro Azurín
mailAlessandro Azurín

Luego de años de espera, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) publicó, recientemente, el Plan Maestro de Desarrollo Ferroviario (PMDF) al 2050. El objetivo: impulsar 10 trenes hacia ese año por US$ 89,069 millones en inversión. Sin embargo, una revisión más exhaustiva del plan revela mayores ambiciones.

TE PUEDE INTERESAR

Tren Lima-Chosica: adenda de contrato de concesión se firmará antes del cuarto trimestre
Carreteras ganaron frente a rieles en Perú: ¿cuántos kilómetros avanzó el tren en 15 años?
Tren Macho: proyecto está en fase clave, así avanza el ferrocarril Huancayo-Huancavelica

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.