El MTPE aclara con esta norma qué obligaciones tendrán las empresas y y trabajadores para poder participar de las elecciones este 4 de octubre. Foto: Andina.
El MTPE aclara con esta norma qué obligaciones tendrán las empresas y y trabajadores para poder participar de las elecciones este 4 de octubre. Foto: Andina.
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Redacción Gestión
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De cara las próximas Elecciones Regionales y Municipales, que se realizarán el 4 de octubre en el Perú, el Gobierno de Keiko Fujimori ha dictado facilidades laborales para la participación ciudadana ese día.

De acuerdo a la norma legal, aquellos ciudadanos que sean seleccionados como miembros de mesa al asistir a votar, tendrán derecho a un día de descanso remunerado compensable. Este debe gozarse el día posterior a la elección: 5 de octubre.

Las horas dejadas de laborar durante el día de descanso remunerado compensable establecido debe compensarse en 10 días calendario inmediatos posteriores, “o en la oportunidad que establezca el empleador del sector público o privado, según el caso, en función de sus necesidades”.

En caso de aquellas personas que trabajen en “ámbitos geográficos distintos a su lugar de votación” y que acrediten haber votado, tendrán licencia para no laborar entre el 2 y 5 de octubre.

Estos días estarán sujetos a compensación. En el caso del sector privado, esta medida se aplicará según acuerdo entre el empleador y trabajador, teniendo el empleador la última palabra si no hay acuerdo.

Finalmente, para los trabajadores que tengan que laborar el mismo 4 de octubre, estos tendrán derecho a periodos de tolerancia sujetos a compensación, ya sea al inicio o durante la jornada, para ir a votar. De ser miembros de mesa, están facultados para no asistir a sus labores profesionales.

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