El JNE definirá con las organizaciones políticas quiénes participarán en estos espacios. El caso de López Aliaga, candidato a primer regidor, estará sobre la mesa. Foto: Facebook Rafael López Aliaga
El JNE definirá con las organizaciones políticas quiénes participarán en estos espacios. El caso de López Aliaga, candidato a primer regidor, estará sobre la mesa. Foto: Facebook Rafael López Aliaga
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Redacción Gestión
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definirá junto con las organizaciones políticas si los candidatos a primeros regidores podrán participar en los debates de las elecciones regionales y municipales del próximo 4 de octubre.

En diálogo con Canal N, Carlos Vilela, director nacional de Educación del JNE, señaló que desde el 7 de septiembre se realizarán reuniones de coordinación con los representantes de las agrupaciones políticas para establecer la metodología de los debates, los moderadores y quiénes deberán participar.

Caso López Aliaga será discutido

Respecto al pedido de Renovación Popular para que participe en los debates de Lima Metropolitana, Vilela confirmó que el tema será incluido en las reuniones de coordinación. El funcionario invitó a los representantes de la agrupación a participar en el diálogo y presentar su propuesta.

Renovación Popular pidió que López Aliaga participe en los debates de Lima Metropolitana. El JNE discutirá el pedido desde el 7 de septiembre. Foto: Facebook Rafael López Aliaga.
Renovación Popular pidió que López Aliaga participe en los debates de Lima Metropolitana. El JNE discutirá el pedido desde el 7 de septiembre. Foto: Facebook Rafael López Aliaga.

En ese sentido, no descartó que las agrupaciones acuerden una fórmula para permitir la participación de primeros regidores en los debates o que, finalmente, se determine que estos espacios sean exclusivos para los candidatos a las alcaldías.

JNE organizará 25 debates

El Jurado Nacional de Elecciones organizará 25 debates con candidatos a gobernadores regionales como parte de las actividades previas a las elecciones del 4 de octubre. Las jornadas comenzarán el 8 de septiembre en Junín y culminarán con dos debates para Lima Metropolitana, programados para el 21 y 22 de septiembre.

Vilela explicó, que estos espacios buscan brindar a los ciudadanos información sobre los planes de gobierno y las propuestas de los candidatos antes de acudir a las urnas.

Los debates se desarrollarán en las 25 regiones. En aquellas jurisdicciones que concentren un mayor número de postulantes, se habilitarán jornadas de dos días para garantizar la participación y exposición de las diferentes propuestas.

Entre las jurisdicciones que tendrán doble fecha figuran Lima Metropolitana, Lima Provincias, Piura y Lambayeque, debido al número de candidatos, según explicó el funcionario.

Debates iniciarán el 8 de septiembre

Además, el JNE señaló que los debates podrán ser seguidos mediante sus plataformas digitales y otros medios de comunicación. Además, las jornadas quedarán disponibles posteriormente para que los ciudadanos puedan revisarlas.

El primer debate se realizará el 8 de septiembre en Junín. Desde el día siguiente continuarán las jornadas en otras regiones, hasta llegar a Lima Metropolitana, donde se realizarán los dos debates previstos para el 21 y 22 de septiembre.

Vilela destacó que estos espacios forman parte de la estrategia de educación electoral del JNE y tienen como objetivo contribuir a que los ciudadanos emitan un voto informado y consciente en las elecciones regionales y municipales de 2026.

El director nacional de Educación del JNE recordó que el organismo electoral ya ha organizado decenas de debates en anteriores procesos electorales nacionales y señaló que espera replicar esa experiencia en las elecciones regionales y municipales de este año.

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