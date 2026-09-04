El 5 de setiembre vence el plazo para que el JNE declare inscritas las candidaturas definitivas para los comicios de octubre. Foto: Andina.
El 5 de setiembre vence el plazo para que el JNE declare inscritas las candidaturas definitivas para los comicios de octubre. Foto: Andina.
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Redacción Gestión
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El cronograma de las 2026 avanza hacia una de sus últimas etapas. Este sábado 5 de setiembre vence el plazo para que el declare inscritas las candidaturas definitivas que competirán en los comicios de octubre.

Previamente, hasta este viernes 4 de setiembre, deberán resolverse las apelaciones relacionadas con las tachas y exclusiones de candidatos, de acuerdo con el calendario establecido para el proceso electoral.

Otro de los plazos previstos en el cronograma corresponde a la exclusión de candidatos por situación jurídica. Esta etapa tendrá como fecha límite el 3 de octubre, un día antes de la jornada electoral.

¿Cuándo serán las elecciones?

El JNE exhortó a la ciudadanía y a las organizaciones políticas a mantenerse informadas a través de los canales oficiales y a respetar los plazos establecidos para contribuir al desarrollo ordenado y transparente del proceso electoral.

El 5 de setiembre vence el plazo para que el JNE declare inscritas las candidaturas definitivas para los comicios de octubre. Foto: El Peruano.
El 5 de setiembre vence el plazo para que el JNE declare inscritas las candidaturas definitivas para los comicios de octubre. Foto: El Peruano.

Según el padrón electoral, 26 millones 314 mil 774 ciudadanos están habilitados para votar en los comicios de octubre. Esta cifra representa un incremento de 200 mil 155 electores respecto de las elecciones generales realizadas en abril, informó la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

En total,

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