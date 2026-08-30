El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) indicó que los ciudadanos pueden enviar preguntas hasta el 1 de septiembre para que sean respondidas por los diferentes candidatos durante los debates de las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026.

La entidad, para ello, habilitó un formulario virtual para que las personas formulen preguntas sobre los temas priorizados en su respectiva circunscripción.

Los ciudadanos, para poder participar en la campaña, deberán estar habilitados para votar en las ERM 2026 y no tener una afiliación política vigente.

Las preguntas deberán ser claras y referirse a los temas definidos para cada circunscripción. Además, no pueden incluir insultos, agravios, referencias personales ni dirigirse de manera específica contra una candidatura u organización política.

El presidente del JNE, Roberto Burneo, invitó a la ciudadanía mandar sus preguntas, donde su participación son relevantes para la democracia y el fortalecimiento de la legitimidad y confianza en las autoridades.

LEA TAMBIÉN: ONPE aprueba plan de medios para la franja electoral de las elecciones primarias

“Tengan la seguridad que el Jurado Nacional de Elecciones viene trabajando arduamente para fortalecer su trabajo, fortalecer los canales de comunicación para dar a conocer a los candidatos que vienen postulando y que la gente pueda tomar una decisión informada”, señaló.

Cabe precisar que los debates de cara a este proceso se realizarán en las 25 capitales regionales y en Lima Metropolitana.