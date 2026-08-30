JNE recibe preguntas ciudadanas para debates hasta el 1 de septiembre. (Foto: Manuel Melgar / GEC)
JNE recibe preguntas ciudadanas para debates hasta el 1 de septiembre. (Foto: Manuel Melgar / GEC)
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Redacción Gestión
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durante los debates de las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026.

La entidad, para ello,

Los ciudadanos, para poder participar en la campaña, deberán estar habilitados para votar en las ERM 2026 y no tener una afiliación política vigente.

Las preguntas deberán ser claras y referirse a los temas definidos para cada circunscripción. Además, no pueden incluir insultos, agravios, referencias personales ni dirigirse de manera específica contra una candidatura u organización política.

donde su participación son relevantes para la democracia y el fortalecimiento de la legitimidad y confianza en las autoridades.

“Tengan la seguridad que el Jurado Nacional de Elecciones viene trabajando arduamente para fortalecer su trabajo, fortalecer los canales de comunicación para dar a conocer a los candidatos que vienen postulando y que la gente pueda tomar una decisión informada”, señaló.

Cabe precisar que los debates de cara a este proceso se realizarán en las 25 capitales regionales y en Lima Metropolitana.

Los debates de cara a las Elecciones Regionales y Municipales se realizarán en las 25 capitales regionales y en Lima Metropolitana. (Foto: Andina)
Los debates de cara a las Elecciones Regionales y Municipales se realizarán en las 25 capitales regionales y en Lima Metropolitana. (Foto: Andina)

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