Alcalde de Lima, Renzo Reggiardo. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, pidió a la presidenta de la república, Keiko Fujimori, su apoyo para agilizar la autorización para que el personal de seguridad de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape) pueda utilizar armas de fuego y fortalecer la protección de las vías metropolitanas y las obras de infraestructura.

Asimismo, sostuvo que esta medida busca fortalecer la seguridad en las zonas donde se ejecutan obras y en las vías metropolitanas, ante los casos de extorsión que han afectado a trabajadores y proyectos de infraestructura.

“Lo que nosotros hemos solicitado es una autorización ante Sucamec, cumpliendo con absolutamente todos los procesos, procedimientos y trámites que se nos ha exigido. Lo que queremos es que se nos autorice la utilización de armas de fuego para poder brindar servicios de seguridad en Emape, en nuestras propias vías metropolitanas y, sobre todo, en las obras de infraestructura que estamos construyendo”, manifestó Reggiardo.

Armas de fuego. (Foto: Difusión)
Armas de fuego. (Foto: Difusión)

Solicita apoyo a la presidenta

, afirmó.

Renzo Reggiardo hizo un llamado al Ejecutivo a adoptar medidas urgentes frente a la inseguridad ciudadana y reiteró que ha planteado diversas propuestas tanto a la presidenta de la república como al presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, con el propósito de fortalecer la respuesta ante la criminalidad.

“Necesitamos que la rueda empiece a girar a favor de brindarnos esa protección que todos merecemos. Necesitamos urgentemente que se ataque de manera frontal, sin mucha vuelta, el problema y el fenómeno de la inseguridad ciudadana”, expresó.

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