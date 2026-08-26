El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, pidió a la presidenta de la república, Keiko Fujimori, su apoyo para agilizar la autorización para que el personal de seguridad de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape) pueda utilizar armas de fuego y fortalecer la protección de las vías metropolitanas y las obras de infraestructura.

El burgomaestre indicó que la comuna limeña ha cumplido con los procedimientos y requisitos solicitados para obtener la autorización ante la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec).

Asimismo, sostuvo que esta medida busca fortalecer la seguridad en las zonas donde se ejecutan obras y en las vías metropolitanas, ante los casos de extorsión que han afectado a trabajadores y proyectos de infraestructura.

“Lo que nosotros hemos solicitado es una autorización ante Sucamec, cumpliendo con absolutamente todos los procesos, procedimientos y trámites que se nos ha exigido. Lo que queremos es que se nos autorice la utilización de armas de fuego para poder brindar servicios de seguridad en Emape, en nuestras propias vías metropolitanas y, sobre todo, en las obras de infraestructura que estamos construyendo”, manifestó Reggiardo.

Armas de fuego. (Foto: Difusión)

Solicita apoyo a la presidenta

El alcalde reiteró su pedido a la presidenta de la república, Keiko Fujimori, para que interceda y se concrete la autorización. “Ya hemos tenido muertos producto de la extorsión ante las obras que se construyen. Yo no quiero seguir perdiendo vidas humanas y quiero proteger a quienes las construyen. Yo espero que la presidenta no se va a dejar presionar por nadie para negar una autorización que a todas luces es absolutamente legal y legítima”, afirmó.

Renzo Reggiardo hizo un llamado al Ejecutivo a adoptar medidas urgentes frente a la inseguridad ciudadana y reiteró que ha planteado diversas propuestas tanto a la presidenta de la república como al presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, con el propósito de fortalecer la respuesta ante la criminalidad.

“Necesitamos que la rueda empiece a girar a favor de brindarnos esa protección que todos merecemos. Necesitamos urgentemente que se ataque de manera frontal, sin mucha vuelta, el problema y el fenómeno de la inseguridad ciudadana”, expresó.