El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, mostró su respaldo a las declaraciones de la presidenta Keiko Fujimori sobre las acciones en contra la inseguridad ciudadana y señaló que los avances se darán de forma paulatina.

El burgomaestre consideró que la población debe dar tiempo al Gobierno para mostrar resultados frente a la inseguridad. Sin embargo, reconoció que la paciencia de la población se agota debido a la persistencia de los hechos delictivos.

Reggiardo mencionó que es entendible que los resultados del Gobierno no se produzcan de manera inmediata y señaló que los resultados se verán de forma gradual.

Inseguridad ciudadana.

“Es entendible. Nadie puede pensar que la presidencia de la República tiene que traer resultados de inmediato; no va a ser posible. Eso tendrá que ir llegando de forma paulatina. Pero sí es importante escuchar, de parte de la más alta autoridad, su compromiso con la lucha contra este flagelo que tanto daño nos está haciendo”, afirmó el alcalde a Exitosa.

“Es importante escuchar que va a tomar decisiones drásticas, severas, duras y que, seguramente, llegarán en los próximos días”, añadió.

El burgomaestre refirió que los ciudadanos están cansados de que no haya mejora en la situación frente a la delincuencia, pidiendo que los resultados se den lo más pronto posible.

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“La paciencia se agota. La población está bastante cansada de seguir viendo todos los días cómo, cuando nos levantamos, prendemos los televisores, las radios y escuchamos que hay incidencia delictiva. Evidentemente, la población está bastante fastidiada e impaciente y espera que los resultados lleguen a la brevedad. Nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos posibles. Ustedes siempre nos dan cobertura y seguiremos en esa línea”, expresó Reggiardo.