Las organizaciones políticas ya empezaron a mostrar cuánto dinero han movilizado durante la campaña electoral de las Elecciones Generales 2026.

Según información del portal digital de financiamiento Claridad, 34 de las 37 organizaciones obligadas (el 91.9%) presentaron su segundo informe financiero sobre los aportes, ingresos recibidos y gastos efectuados durante el periodo comprendido entre el 14 de marzo y el 1 de agosto, informó la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe).

De las organizaciones que cumplieron con presentar el reporte, 30 lo hicieron dentro del plazo que venció el 24 de agosto, mientras que cuatro lo presentaron fuera de plazo. Otras tres organizaciones aún no habían presentado la información al corte de las 19:00 horas del miércoles 26 de agosto.

Fuerza Popular concentra los mayores ingresos

El ranking de ingresos de campaña es liderado por Fuerza Popular, que reportó S/3 millones 632,787.25. Le siguen el Partido Democrático Somos Perú, con S/988,605.85; Ahora Nación-AN, con S/819,213.06; Renovación Popular, con S/708,006.50; y Alianza para el Progreso, con S/505,160.22. En conjunto, estas cinco organizaciones declararon ingresos mayores a los S/6 millones durante el periodo reportado.

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La diferencia entre los montos declarados por cada partido muestra también una concentración importante de los recursos reportados: Fuerza Popular representa más de la mitad de los ingresos acumulados por estas cinco organizaciones.

¿En qué partidos se concentran los mayores gastos?

En cuanto a los gastos de campaña, Fuerza Popular también ocupa el primer lugar, con S/2 millones 313,446.39 reportados. Le siguen Ahora Nación-AN, con S/788,938.76; Renovación Popular, con S/708,006.50; Alianza para el Progreso, con S/543,132.22; y Avanza País-Partido de Integración Social, con S/270,365.50. Así, los cinco partidos con mayores gastos reportaron desembolsos conjuntos por alrededor de S/4.62 millones.

En el caso de Fuerza Popular, la organización declaró ingresos por S/3.63 millones y gastos por S/2.31 millones, lo que supone una diferencia de aproximadamente S/1.32 millones entre ambos conceptos en este segundo reporte.

Candidatos también deben reportar

La obligación de transparentar las finanzas de campaña también alcanza a los candidatos. De los 7,378 candidatos obligados a presentar la información financiera, 6,098 (el 82.65%) cumplieron con entregar el reporte.

De ese total, solo 6,041 candidatos presentaron la información dentro del plazo, mientras que 57 lo hicieron fuera de fecha. En tanto, 1,280 candidatos, equivalentes al 17.35%, no han cumplido con esta obligación al corte informado por la ONPE. La información de organizaciones políticas y candidatos se encuentra disponible en el portal digital Claridad.

¿Qué pasa si no presentan sus cuentas?

La Ley de Organizaciones Políticas establece que la falta de presentación de los informes sobre aportes, ingresos y gastos de campaña dentro del plazo constituye una infracción muy grave para las organizaciones políticas.

En estos casos, la sanción contempla una multa de entre 31 y 100 UIT, además de la pérdida del financiamiento público directo. Considerando el valor de la UIT vigente para 2026, el rango de la multa puede representar un monto significativo para las organizaciones sancionadas.

Para los candidatos que incumplan con informar a la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la ONPE, la multa puede ser de entre 1 y 5 UIT.

Las resoluciones de sanción pueden ser impugnadas ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dentro de los 15 días hábiles siguientes a su notificación.

Más del 90% de las organizaciones políticas obligadas ya presentó su segundo informe financiero. (Foto: Andina)

Dos entregas obligatorias

La ONPE recordó que las organizaciones políticas, los candidatos o sus responsables de campaña están obligados a presentar su información financiera de campaña en dos entregas. El organismo electoral es el encargado de establecer los plazos correspondientes.

Para las Elecciones Generales 2026, los reportes deben comprender las actividades económico-financieras realizadas entre el 14 de marzo y el 1 de agosto de 2026.

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La verificación y el control externo de la actividad económico-financiera de las organizaciones políticas corresponden exclusivamente a la ONPE, de acuerdo con la Ley de Organizaciones Políticas.

El objetivo es que los ingresos y gastos de las campañas puedan ser fiscalizados y que las organizaciones políticas rindan cuentas sobre los recursos que utilizan durante el proceso electoral.