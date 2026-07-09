La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) aprobó la versión actualizada de sus instrucciones y disposiciones para el mantenimiento del orden, la protección de la libertad personal, custodia de sedes y resguardo del material electoral durante los procesos electorales.
Del mismo modo se emplearán para referéndum u otras consultas populares organizadas por la entidad.
El documento de gestión se aprobó mediante Resolución Jefatural 000109-2026-JN/ONPE, publicada este jueves en el boletín Normas Legales.
Su objeto es garantizar el orden, la seguridad y la protección de la libertad personal, custodia de sedes y resguardo del material electoral durante los procesos electorales, referéndum u otras consultas populares, precisa el documento.
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Se precisa que la Secretaría General (SG) de la ONPE realiza el requerimiento en materia de seguridad y las coordinaciones con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA) y la Policía Nacional del Perú (PNP), en el marco del proceso electoral y de lo dispuesto por su Jefatura Nacional y Gerencia General.
Además, se indica que las medidas de seguridad que disponga la PNP están orientadas a garantizar la seguridad externa de los locales de votación, la custodia de los locales de los organismos electorales y de sus órganos descentralizados, Jurado Electoral Especial (JEE) y oficinas del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), resguardo del material electoral y equipos durante sus desplazamientos, sedes de producción, almacenamiento y permanencia en las sedes autorizadas, según corresponda.
En tanto, las Fuerzas Armadas garantizarán la seguridad interna de los locales de votación, el derecho al sufragio, el resguardo del personal y material electoral en el interior del local de votación antes, durante y después del desarrollo del proceso electoral, conforme a lo establecido en la Constitución.
El documento contiene también instrucciones y disposiciones específicas en relación con la custodia de las diversas entidades involucradas y de los locales de votación; el despliegue y repliegue del material electoral; uso de dispositivos digitales en los locales de votación, entre otros.
Prohibido el uso de celulares
En cuanto a este último aspecto, se establece que el coordinador o responsable del local de votación colocará una señalética con la indicación: “Prohibido el uso de celulares, cámaras fotográficas y de video” en las cabinas de votación.
“Asimismo, los coordinadores de mesa de la ONPE solicitarán a los miembros de mesa que indiquen a los electores y personeros que está prohibido el uso de dispositivos digitales dentro de la cámara secreta. Para el cumplimiento de las referidas disposiciones se solicitará el apoyo de las FF. AA. y PNP, de ser necesario”, agrega este artículo.