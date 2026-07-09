La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) aprobó la versión actualizada de sus instrucciones y disposiciones para el mantenimiento del orden, la protección de la libertad personal, custodia de sedes y resguardo del material electoral durante los procesos electorales.

Del mismo modo se emplearán para referéndum u otras consultas populares organizadas por la entidad.

El documento de gestión se aprobó mediante Resolución Jefatural 000109-2026-JN/ONPE, publicada este jueves en el boletín Normas Legales.

Su objeto es garantizar el orden, la seguridad y la protección de la libertad personal, custodia de sedes y resguardo del material electoral durante los procesos electorales, referéndum u otras consultas populares, precisa el documento.

Se precisa que la Secretaría General (SG) de la ONPE realiza el requerimiento en materia de seguridad y las coordinaciones con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA) y la Policía Nacional del Perú (PNP), en el marco del proceso electoral y de lo dispuesto por su Jefatura Nacional y Gerencia General.

Además, se indica que las medidas de seguridad que disponga la PNP están orientadas a garantizar la seguridad externa de los locales de votación, la custodia de los locales de los organismos electorales y de sus órganos descentralizados, Jurado Electoral Especial (JEE) y oficinas del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), resguardo del material electoral y equipos durante sus desplazamientos, sedes de producción, almacenamiento y permanencia en las sedes autorizadas, según corresponda.

Norma ONPE

En tanto, las Fuerzas Armadas garantizarán la seguridad interna de los locales de votación, el derecho al sufragio, el resguardo del personal y material electoral en el interior del local de votación antes, durante y después del desarrollo del proceso electoral, conforme a lo establecido en la Constitución.

El documento contiene también instrucciones y disposiciones específicas en relación con la custodia de las diversas entidades involucradas y de los locales de votación; el despliegue y repliegue del material electoral; uso de dispositivos digitales en los locales de votación, entre otros.

Organsimo electoral lanzó la nueva normativa sobre custodia de sedes y resguardo de material electoral. Foto: Andina

Prohibido el uso de celulares

En cuanto a este último aspecto, se establece que el coordinador o responsable del local de votación colocará una señalética con la indicación: “Prohibido el uso de celulares, cámaras fotográficas y de video” en las cabinas de votación.

“Asimismo, los coordinadores de mesa de la ONPE solicitarán a los miembros de mesa que indiquen a los electores y personeros que está prohibido el uso de dispositivos digitales dentro de la cámara secreta. Para el cumplimiento de las referidas disposiciones se solicitará el apoyo de las FF. AA. y PNP, de ser necesario”, agrega este artículo.