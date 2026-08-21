Diecinueve organizaciones políticas suscribieron este jueves el Pacto Ético Electoral (PEE) para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, promovido por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), con el objetivo de establecer compromisos para el desarrollo de la campaña electoral.

La ceremonia se realizó en el Centro de Convenciones de San Borja y contó con la participación de representantes nacionales de las agrupaciones políticas, así como de quienes encabezan las listas de candidatos para Lima Metropolitana.

¿Qué organizaciones firmaron el Pacto Ético Electoral?

Acción Popular; Ahora Nación; Alianza Electoral Venceremos; Alianza para el Progreso; Avanza País-Partido de Integración Social; Batalla Perú; Coalición Transformadora Tierra Verde; Frente Popular Agrícola FIA del Perú; Fuerza Popular; Juntos por el Perú; Partido Aprista Peruano; Partido Cívico Obras; Buen Gobierno; Somos Perú; Partido Morado; Partido Patriótico del Perú; Partido Político Pueblo Consciente; Partido Popular Cristiano y Visión Perú.

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Durante la ceremonia también participaron candidatos a Lima Metropolitana de varias de estas agrupaciones, entre ellos Susel Paredes, Carlos Bruce, Ricardo Belmont, Francis Allison, Yehude Simon, Segundo Valdés Zavala.

Además de Milagros Emperatriz Salazar, Oswaldo Vargas Cuellar, Mónica Yaya Luyo, Juan Carlos Alvarado Mestanza, Victoriza La Cruz Garces, Sandro Caller Gutiérrez, Luis Huette Tolentino, Edgard De Pomar Vizcarra y Santiago Abarca León.

¿Qué compromisos asumieron las organizaciones políticas?

El Pacto Ético Electoral contempla un decálogo orientado a promover una campaña respetuosa, transparente y enfocada en propuestas. Entre los principales acuerdos figura mantener una relación basada en el respeto entre las agrupaciones y rechazar la violencia, las amenazas y los ataques personales.

Las organizaciones políticas también se comprometieron a informar de manera transparente sobre sus ingresos y gastos de campaña y a adoptar medidas para prevenir aportes de procedencia ilícita.

Asimismo, deberán respetar el deber de neutralidad de los funcionarios públicos y evitar el uso indebido de recursos estatales durante el proceso electoral.

El acuerdo incluye también el respeto al sistema electoral, sus instituciones y autoridades, además del compromiso de desarrollar campañas sustentadas en información veraz y promover un uso responsable de las redes sociales, la inteligencia artificial y otras nuevas tecnologías.

Debates y reconocimiento de resultados

Otro de los compromisos asumidos por las agrupaciones es participar en los debates electorales organizados por el JNE y reconocer los resultados oficiales de los comicios.

El decálogo también establece medidas para fomentar la igualdad y rechazar cualquier forma de discriminación. A ello se suma el compromiso de prevenir y erradicar el acoso y la violencia política.

Burneo: la competencia debe desarrollarse con respeto

Durante la ceremonia, el presidente del JNE, Roberto Burneo Bermejo, señaló que toda elección implica competencia, diferencias y posiciones distintas, por lo que las agrupaciones políticas buscarán legítimamente obtener la confianza de los ciudadanos.

“Una competencia democrática puede y debe ser intensa porque en ella se confrontan distintas visiones sobre el futuro de nuestras regiones, municipios, distritos y provincias”, expresó.

Burneo encabezó ceremonia de suscripción del Pacto Ético. Foto: César Campos / GEC

Sin embargo, sostuvo que esta confrontación debe desarrollarse “con respeto, responsabilidad y dentro de las reglas que todos hemos acordado”.

En ese sentido, destacó que el Pacto Ético Electoral se viene promoviendo desde hace más de 20 años.