El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que para el próximo 5 de setiembre ya se tendrá inscritos a todos los candidatos que participaran en las Elecciones Regionales y Municipales 2026, tras resolverse las solicitudes de renuncia de candidaturas presentadas.

El jefe del Gabinete de Asesores de la Presidencia del JNE, Eder Quiroz informó que, a la fecha, se han reportado más de 700 renuncias y 22 retiros de candidaturas para dichos comicios.

Quiroz indicó que estas solicitudes están siendo atendidas por la Gerencia General del JNE, teniendo en cuenta que el cronograma electoral ya esta en marcha. Como se recuerda, el pasado 5 de agosto fue la fecha limite para la renuncia y retiro de candidaturas.

El vocero de la institución mencionó también que, de acuerdo con el cronograma, el 20 de agosto los Jurados Electorales Especiales (JEE) resolverán las tachas presentadas por los ciudadanos frente a incumplimientos de la ley electoral.

En esa línea el vocero afirmo que estas se resolverán en última y definitiva instancia el 4 de setiembre. “Desde el 5 de setiembre, la ciudadanía conocerá a todos los candidatos que queden inscritos para participar en las elecciones regionales y municipales, a llevarse a cabo el 4 de octubre”, declaró Quiroz a la prensa.

Plataforma para consulta de multas electorales

El funcionario dio estas declaraciones durante la presentación de la nueva plataforma del JNE para la consulta de multas electorales, la cual permite a los ciudadanos efectuar el pago inmediato de sus multas en línea.

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En ese contexto, resaltó que una vez canceladas las multas, la plataforma permite la emisión de una constancia de no adeudo, para que con eso se puedan efectuar los trámites notariales o bancarios respectivos.

El vocero del JNE mencionó también que el elector omiso puede acceder al registro de multas y a la pasarela de pagos a través de EleccIA, herramienta de inteligencia artificial del JNE, a través de un chat que figura dentro de la misma página.